Gianis Varoufakis Gianis Varoufakis, 57, toimi Alexis Tsiprasin hallituksessa valtiovarainministerinä tammikuusta 2015 heinäkuuhun 2015. Ennen poliittista uraansa Varoufakis toimi taloustieteilijänä useissa yliopistoissa eri maissa. Jätettyään ministerinpaikkansa Varoufakis on toiminut vapaana poliittisena keskustelijana monilla foorumeilla. Helmikuussa 2016 hän oli perustamassa vasemmistolaista DIEM25-liikettä (Democracy in Europe). Maanantaina 26.3.2018 Varoufakis perusti uuden MeRA25-puolueen Kreikkaan.

Entinen valtionvarainministeri esittää suoran haasteen Tsiprasin hallitukselle.

Kreikan entinen valtiovarainministeri Gianis Varoufakis perusti maanantaina uuden puolueen Kreikkaan. Hän sanoi Ateenassa järjestetyssä tilaisuudessa, että puolueen päätavoite on Kreikan velkojen uudelleenjärjestely.

Puolueen nimeksi tuli MeRA25. Varoufakis oli kaksi vuotta sitten perustamassa Euroopan tasolla toimivaa DiEM25-liikettä, joka on ilmoittanut tavoitteekseen EU:n demokratisoimisen vuoteen 2025 mennessä. DiEM25 toimii seitsemässä Euroopan maassa.

Varoufakis toimi valtionvarainministerinä vasemmistopuolue Syrizan vaalivoiton jälkeen tammikuusta 2015 saman vuoden heinäkuuhun. Hän joutui kuitenkin erimielisyyksiin velkaneuvottelujen linjasta pääministeri Alexis Tsiprasin kanssa.

”Velkojien siirtomaa”

Varoufakis sanoi maanantaina toimittajille, että Kreikka on ”velkojien siirtomaa”, mikä lopulta johtaa sen autioitumiseen.

Varoufakisin mukaan Kreikka on nelinkertaisessa konkurssissa: valtio on konkurssissa, samoin pankit, yritykset ja kotitaloudet. ”Kaikki ovat velkaa kaikille, eikä kenelläkään ole rahaa maksaa”, hän sanoi englanninkielisen Protothema-lehden mukaan.

Varoufakis sanoi olevansa erityisesti huolissaan Kreikan aivovuodosta. ”Nuorten täytyy elää 400 eurolla kuussa tai lähteä maasta”.

Varoufakis kertoi uuden puolueen perustamisesta ensimmäisen kerran kuukausi sitten.

Syrizan kannatus pudonnut

Varoufakisin puolue saattaa lisätä paineita hallituspuolue Syrizaa kohtaan. Pääministeri Tsipras on vakuuttanut, että Kreikan vyönkiristys loppuu nykyisen velkaohjelman kesällä päättyessä. Varoufakisin mukaan tämä ei ole mahdollista.

Tuoreimpien gallupien mukaan Syrizan kannatus on pudonnut alle 20 prosentin. Johtava oppositiopuolue, keskustaoikeiston Uusi demokratia (ND) on sitä kymmenen prosenttiyksikköä edellä.

Varoufakisin uuden puolueen kannatusta ei luonnollisestikaan ole vielä voitu mitata. Varoufakis on Kreikassa henkilönä ristiriitainen. Toiset arvostavat häntä tiukasta linjasta velkaneuvotteluissa keväällä 2015, toiset taas katsovat hänen sotkeneen neuvottelut.

Syrizasta irtautui vasemmistosiipi elokuussa 2015 uudeksi Kansan yhtenäisyys -puolueeksi (LAE) sen jälkeen kun Tsiprasin hallitus oli taipunut velkojien ehtoihin. LAE jäi kuitenkin syyskuun 2015 vaaleissa niukasti kolmen prosentin äänikynnyksen alle.

Kiista ammusviennistä Saudi-Arabiaan

Lisäpaineita Tsiprasille tuovat pienemmän hallituskumppanin, nationalistisen ANEL-puolueen ongelmat. ANEL:in johtajaa, puolustusministeri Panos Kammenosia epäillään laittomista toimista ammuskaupoissa Saudi-Arabiaan.

Entinen opetusministeri, syrizalainen Nikos Filis vaati maanantaina, että ammuskaupat saudeille on peruutettava.

Filisin mukaan on sekä kansallisen edun että humaaneja arvoja puolustavan vasemmiston kannalta kyseenalaista myydä asetarvikkeita maalle, joka voi käyttää niitä siviilejä vastaan Jemenissä.

