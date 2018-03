All Over Press/SERGEY DOLZHENKO

Kansanedustaja Nadia Savtšenko on tutkintavankeudessa epäiltynä terrori-iskun suunnittelusta Ukrainan parlamenttiin.

Toukokuussa 2016 helikopterilentäjä Nadia Savtšenko otettiin sankarina vastaan Ukrainassa, kun hänet osana vankienvaihtoa vapautettiin Venäjältä kahden vuoden jälkeen.

Venäjä oli epämääräisin perustein syyttänyt Savtšenkoa sotarikoksista Itä-Ukrainan sodassa. Savtšenko palveli siellä nationalistien Aidar-vapaaehtoispataljoonassa.

Savtšenko valittiin jo vankeudessa ollessaan syksyllä 2014 Ukrainan parlamenttiin ja hänestä alettiin puhua jopa tulevana presidenttiehdokkaana. Viime kesänä hän perusti omaa nimeään kantavan oppositiopuolueen.

Savtšenko kiisti syytökset ja ilmoitti aloittavansa nälkälakon.

Viime perjantaina oikeus määräsi Savtšenkon kahden kuukauden tutkintavankeuteen epäiltynä terrori-iskun suunnittelemisesta Ukrainan parlamenttiin. Hänen väitetään yrittäneen tuoda parlamenttiin käsiaseen ja kolme käsikranaattia laukkuunsa kätkettynä.

Savtšenkon käytöstä on usein luonnehdittu ”epävakaaksi”. Hän on kiihkeä nationalisti ja presidentti Petro Porošenkon vastustaja. Toisaalta hän on ilman valtuutusta käynyt tapaamassa Donetskin ja Luhanskin kapinajohtajia ja antanut ymmärtää, että Ukraina voisi luopua Krimistä, jos kapina Itä-Ukrainassa loppuu.

Ukrainan sisäpolitiikkaa ei voi moittia ainakaan värittömäksi. Vasta helmikuussa karkotettiin maasta Porošenkon vastustajaksi kääntynyt Mikheil Saakašvili.