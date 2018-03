Noin 2 000 euroa bruttona kuukaudessa tienaava saa aikanaan eläkettä noin 1 000 euroa kuukaudessa. ja on 67–68-vuotias, kun pääsee täydelle eläkkeelle. Ei sellaisella summalla elä kukaan.

Tarvitaan eläkeuudistus, jossa pienituloiset saavat eläkettä vähintään 80 prosenttia bruttotuloistaan. Silloin pienituloisen eläke olisi noin 1 700 euroa kuukaudessa, josta verojen jälkeen jää 1 300 euroa.

Sellainenkin eläkkeen määrä on edelleen pieni. Yksin asuva suomalainen on köyhä, jos kuukaudessa jää verojen jälkeen käteen alle 1 203 euroa. (2016). Alle 55-vuotiaista eläkeläisistä joka kolmas (33 % ) on köyhä. 75 vuotta täyttäneistä eläkeläisistä 15 prosenttia on köyhiä.

Puoli miljoonaa eläkeläistä kituuttaa köyhyysrajan alapuolella. Eläkeläisköyhyydessä Suomi onkin EU:n kärkimaita.

Työkyvyttömyyseläkkeiden taso on Suomessa Euroopan huonoin, ja työkyvyttömyyseläkkeen saajat ovatkin yksi huono-osaisimmista väestöryhmistä.

THL:n mukaan köyhyys lisääntyy eniten muun muassa yksinasuvien, yli 65-vuotiaiden, eläkeläisten ja työttömien keskuudessa (2017).

Kansanedustajilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 15 vuoden jälkeen. Palkansaajalla samaan menee jopa yli 45 vuotta.

Päivi Ruippo

Helsinki