LAV/Eurogroup for Animals

Kuvat paljastavat, että kinkuntuotannossa käytetään epäinhimillisiä ja laittomia tapoja.

Kansainvälisten eläinjärjestöjen tänään julkaisema materiaali paljastaa julmat käytännöt useissa parmankinkun ja muiden erikoiskinkkujen tuotantotiloissa Italiassa.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että tiloilla on käytössä laittomia toimintatapoja, hygienian ja eläinlääkärihoidon puutetta sekä täydellistä välinpitämättömyyttä eläimiä kohtaan.

Harva kuluttaja on tietoinen niistä käytännöistä, millä sikoja kasvatetaan Euroopassa ja Suomessa.

Miksi edes Euroopan unionin vähimmäisvaatimuksia ei noudateta, kun tuotetaan yhtä Italian tunnetuimmista tuotteista?

– Kuvat paljastavat siantuotannon todellisuuden ja osoittavat, että parmankinkun tuottamisessa käytetään epäinhimillisiä ja laittomia tapoja, sanoo Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Suurin osa sioista ei näe koskaan päivänvaloa, vaan ne viettävät koko elämänsä sisätiloissa. Italiassa toteutettu tuore tutkimus paljastaa, millaisissa oloissa tuotetaan maailmankuulua italialaista parmankinkkua.

Italialainen materiaali paljastaa esimerkiksi rutiininomaista hännän katkaisua kaikenikäisiltä sioilta ja vakavasti sairaita ja kuolleita eläimiä terveiden joukossa.

Sikojen kasvattaminen ilman kunnollista virikemateriaalia ja niiden rutiininomainen häntien katkaisu on ollut laitonta EU:ssa jo yli 20 vuotta.

Heidi Kivekäs muistuttaa, että myös Suomessa eläintiloilta on paljastunut väärinkäytöksiä ja siitä, että vaikka Suomi noudattaakin EU-lakia hännänkatkaisun kiellon osalta, meillä sallitaan edelleen esimerkiksi kastraation tekeminen ilman riittävää kivunlievitystä.

– EU:n sianliha-alan toimijat ja tuottajajärjestöt, myös suomalainen MTK, ovat jo vuonna 2010 sitoutuneet luopumaan sikojen kirurgisesta kastraatiosta vuoteen 2018 mennessä. Silti kastraatiota edelleen tehdään.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli kiinnittää huomiota sika-alan rahoitukseen.

– Sikatuotanto saa vuosittain miljoonia euroja EU:lta ja kansallisina tukina, vaikka eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä ei noudateta. Parmankinkku on Parman kaupungin lippulaivatuote, jolla on EU:n nimisuoja, ja UNESCO on nimittänyt kaupungin gastronomiakaupungiksi.

– Nyt julkaistu materiaali herättää kysymyksen, miksi edes Euroopan unionin vähimmäisvaatimuksia ei noudateta, kun tuotetaan yhtä Italian tunnetuimmista tuotteista.

Animalia ja SEY ovat yhdessä eurooppalaisen kattojärjestönsä Eurogroup for Animalsin ja sen muiden jäsenten kanssa keränneet jo 500 000 allekirjoitusta End Pig Pain -vetoomukseen. Vetoomus vaatii Euroopan unionia ja sen jäsenmaiden maatalousministereitä ottamaan EU:n sikojen hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö käyttöön.

Suomessa vaaditaan maatalousministeri Jari Lepältä erityisesti sikojen kastraation vaiheittaista lopettamista. Parmankinkun tuotantoon liittyvien paljastusten osalta järjestöt vaativat asiaan pikaista puuttumista.