Sirpa Koskinen

”Yrityksiä pitää verottaa liikevaihdon mukaan”.

Yritysverotusta voisi uudistaa siten, että veroa perittäisiin liikevaihdon perusteella, SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà esittää.

Hän huomauttaa, että muitakin malleja on syytä pohtia. Liikevaihdon verottaminen kuitenkin takaisi, että yritykset olisivat samalla viivalla, tekivätpä liikevaihdon koneet tai ihmiset.

– Robottivero olisi heikennys nykytilaan, sillä sen myötä tuotannon uudistaminen hidastuisi entisestään, Lainà sanoo.

Hänen mukaansa pääomaa pitäisi pystyä verottamaan paremmin joko kansallisesti tai kansainvälisesti.

– Osinkojen ja luovutusvoittojen veroaste on joissakin tapauksissa selvästi pienempi kuin ansiotulojen. On absurdia, että palkkatulosta maksetaan enemmän veroa kuin pääomatuloista.

ILMOITUS

Ongelmana on, että pääoma on kansainvälistä, mutta työ on kansallista.

– Se on luonut rakenteellisen edun pääomalle. Pitää miettiä erilaisia kansainvälisiä ratkaisuja pääoman verottamiselle, Lainà sanoo.

Verot toimintamaahan



Suomessa toimivien yritysten tulee maksaa veroa Suomeen, SAK:ssa katsotaan. Nykyisin verojen välttely on suhteellisen helppoa.

Vaikka yhtiön päätoimipaikka olisi Suomi, yhtiö voi kiertää verotusta yhtiön sisäisin lainoin ja/tai tulouttamalla voiton toisessa toimintamaassa.

Esimerkiksi Fortumin verotettava tulos oli viime vuonna Suomessa 75 miljoonaa, mutta Irlannissa 80 miljoonaa, vaikka yhtiöllä ei siellä ole energialiiketoimintaa. Iltalehden (22.3.) haastattelema Reilu vero ry:n asiantuntija Reijo Kostiainen kertoo, että Fortum on siirtänyt tulostaan Suomesta konsernin sisäisin lainajärjestelyin jo vuosia.

Lainà muistuttaa, että verovälttelyn estämiseksi EU:n veronkiertodirektiivi pitää panna toimeen jäsenmaissa tämän vuoden aikana. Siksi yritysverotusta ollaan uusimassa Suomessa.

Verohallinnon tietokannan mukaan yritykset maksoivat toissavuonna Suomeen veroja yhteensä 5,5 miljardia euroa kaikkiaan 29,6 miljardin tuloista. Yritysten tuloprosentiksi tuli noin 18,7.

Kuitenkin kaikista suurituloisimmat, eli yli 50 miljoonan euron vuositulot tehneet, yritykset maksoivat tulostaan veroa vain 17,6 prosenttia.

”Outo tilanne”

Yritysten omaisuus on kasvanut viime aikoina. Monet yritykset saavat omaisuustuloja jopa enemmän kuin tuloa varsinaisesta toiminnastaan.

Viime vuonna yritysten omaisuustulo oli Tilastokeskuksen mukaan merkittävä, 14,5 miljardia.

Lainà sanoo, että tilanne on hieman outo, sillä julkinen sektori ja kotitaloudet velkaantuvat, mutta yritysten omaisuus kasvaa. Hän muistuttaa, että 1990-luvun lamassa yritykset velkaantuivat liikaa, mutta nykyinenkään malli ei ole terve.

– Normaalimpaa olisi, että pankit lainaisivat rahaa yrityksille. Nyt yritykset rahoittavat mm. kotitalouksia. Omaisuustulon osuus verrattuna yritysten omaan toimintaan on yllättävän suuri, jopa kolmannes yritysten voitosta.

Investoinnit hitaita



Tilastokeskuksen mukaan vielä 2013–2015 yritysten investoinnit eivät riittäneet edes korjausinvestointeihin.

Viime vuonna yritykset investoivat 27 miljardia. Kun korjausinvestoinnit vähennetään luvusta, uusinvestointeja oli Tilastokeskuksen mukaan vain kolme miljardia. Se on vajaa puolet vuoden 2008 investoinneista.

Yrityksille tulisi SAK:n Patrizio Lainàn mukaan luoda kannustimia investointeihin säästämisen sijaan.

Tuotantorakenne ei ole hänen mukaansa uudistunut riittävän nopeasti.

– Yritysten omaisuusasema on vahva, mutta investoinnit ovat jääneet jälkeen aivan viime vuosia lukuun ottamatta. Tässä on vielä matkaa 1970- ja 1980-lukujen investointivauhtiin.