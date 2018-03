Lehtikuva/Roni Rekomaa

Translaki ajan tasalle, lähtökohdaksi itsemääräämisoikeus, vaatii Hämeen Vasemmistonuoret.

Hämeen Vasemmistonuoret vaatii translain uudistamista vielä tämän hallituskauden aikana. Nykyinen lainsäädäntö rikkoo transihmisten ihmisoikeuksia merkittävällä tavalla. Suomi on saanut asiasta useita huomautuksia muun muassa Yhdistyneiltä kansakunnilta, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta ja lukuisilta ihmisoikeusjärjestöiltä.

Translain kokonaisuudistuksen lähtökohdaksi on otettava itsemääräämisoikeus. Uudessa translaissa sukupuolen juridisen korjaamisen edellytyksenä on oltava ihmisen oma tahto. Juridinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan, lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen lopetettava ja sukupuolen juridinen vahvistaminen tehtävä mahdolliseksi myös alle 18-vuotiaille.

– On täysin kestämätöntä, että juridisen sukupuolen vahvistamista toivovat transihmiset altistetaan jopa vuosien mittaisille lääketieteellisille prosesseille, joissa ulkopuoliset arvioivat heidän sukupuoltaan, Hämeen Vasemmistonuorten vastavalittu puheenjohtaja Silja Nieminen kommentoi.

Hämeen Vasemmistonuoret vaatii, että translain kokonaisuudistuksen ohessa selvitetään juridisen sukupuolimerkinnän muuttaminen. Sen lähtökohtana on oltava laaja vapaus itsemäärittelyyn, jolloin vaihtoehtona voisi olla juridisen sukupuolimerkinnän poistaminen tai uusien juridisten sukupuolikategorioiden luominen, yhtenä niistä sukupuoleton vaihtoehto.

Translain uudistamista käsiteltiin eduskunnan kyselytunnilla 23. maaliskuuta. Tuolloin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti, että translain kokonaisuudistus ei ole tämän hallituksen tehtävälistalla.

Ruotsin valtiopäivät päätti 21. maaliskuuta 22 000 euron korvauksen maksamisesta aiemman lain myötä pakkosterilisoiduille transihmisille.

– On häpeällistä, että samaan aikaan, kun Ruotsi päätti ryhtyä maksamaan korvauksia pakkosterilisoiduille transihmisille, Suomi edelleen jatkaa heidän nöyryyttämistään, Silja Nieminen päättää.