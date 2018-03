Lehtikuva/Sajjad Hussain

Uskonkiihko leviää Intiassa: Hindunationalisteille Taj Mahal on kulttuurin tahra

Kansalliskiihko ja kiihkouskonnollisuus liittyvät läheisesti toisiinsa muuallakin kuin Turkissa ja Venäjällä.

Intiassa, kuten Venäjälläkin, valtiojohto muokkaa historiaa kansallistunteen vahvistamiseksi. Kongressipuolueen pitkän vallan aikana painotettiin kaikkien intialaisten oikeuksia, mutta nyt hindupuolue BJP hallitsee ja pääministeri Narendra Modi vetää jyrkkää hindunationalistista linjaa. Tämä ei BJP:n mukaan tarkoita minkään kansan syrjintää, koska kaikki intialaiset ovat samaa syntyperää.

Taj Mahal on hindunationalisteille tahra Intian kulttuurissa.

Sen sijaan se merkitsee kasvavaa syrjintää uskonnon perusteella, ja muslimit joutuvat kärsimään yhä pahemmin. ”Naudanliharaivo kertoo nationalismin noususta”, HS otsikoi viime kesänä, kertoen kuinka 15-vuotias muslimipoika puukotettiin junassa kuoliaaksi ”pihvinpurijana”.

Muslimipuolueen johtajan mukaan muslimit eivät ole koskaan Intian historiassa tunteneet itseään niin syrjityiksi kuin nyt: ”Hallitus haluaa, että muslimit elävät Intiassa toisen luokan kansalaisina”.

Nyt tavoitteena on Intian historian uudelleenkirjoittaminen. Intiallahan on harvinaisen pitkä ja monipolvinen historia. Indus-kulttuuri kukoisti nykyisessä Luoteis-Intiassa ja Pakistanissa noin 2600–1700 eaa. ja se oli maailman kolmanneksi vanhin kaupunkisivilisaatio. Asukkaat ehkä olivat tamilien sukuisia dravidoja.

Brittivallan aikana – ja sen jälkeenkin – katsottiin Intian väestön koostuvan eri puolilta tulleista väestöryhmistä. Koulukirjoissa sanotaan yhä, että suuria ryhmiä saapui Keski-Aasiasta Intiaan 3 000–4 000 vuotta sitten, paikalliseen väestöön sulautuen.

Nyt hindunationalistit ovat käynnistäneet kampanjan uuden historiankirjoituksen puolesta. Modin hallituksen kulttuuriministeri Mahesh Sharma on asettanut työryhmän, jonka tehtävä on tutkia ”Intian kulttuuria viimeisten 12 000 vuoden aikana ja sen kosketuksia muihin maailman kulttuureihin”.

Lähtökohtana on, että kaikki Intiassa asuneet ovat olleet hindu-uskoisia, myös he, jotka ovat sittemmin kääntyneet islamin uskoon. Työryhmän pitää myös osoittaa, että hindujen vanhat tarut ovat kirjaimellisesti tosia.

Työryhmän takana on RSS-järjestö, johon Modi on kuulunut lapsesta asti. Kulttuuriministeri Sharma, hänkin RSS:n kasvatti, on sanonut pitävänsä historiallisena totuutena Ramayana-eepoksen kertomusta siitä, kuinka prinssi Rama kiertää Intiaa ja pelastaa vaimonsa paholaiskuninkaan kynsistä. ”Palvon Ramayanaa ja pidän sitä historiallisena dokumenttina. Ihmiset, jotka pitävät sitä fiktiona, ovat ehdottomasti väärässä.”

Toisessa eepoksessa, Mahabharatassa, mainitaan eräitä sotaselkkauksia, mutta se sisältää myös opettavaisia tarinoita ja se tunnetaan Kaakkois-Asiassa Indonesiaa myöten. Sharma haluaa nyt paikallistaa nämä taistelutantereet ja suorittaa niissä arkeologisia kaivauksia. Vieläkin vanhemmissa Veda-teksteissä – noin 1000 eaa. – mainitaan salaperäinen Saraswati-joki, ja sen Sharma myös haluaa löytää.

Pääministeri Modi on puolestaan puhunut vanhojen tekstien todistamista tieteen saavutuksista. Hän puhui erään sairaalan vihkiessään nykyhindujen suosituimmasta jumalasta, Ganeshasta, jolla on ihmisen keho, mutta norsun pää: ”Palvomme Ganeshaa, ja ehkä siihen aikaan oli plastiikkakirurgi, joka siirsi norsun pään ihmisen vartaloon. On monta alaa, joilla esi-isämme ovat myötävaikuttaneet kehitykseen tärkeällä tavalla.”

Eräs kielitieteen professori on sanonut uutistoimisto Reutersille uskovansa, että Intian hindukulttuuri on miljoonia vuosia vanha.

Intiallahan on niin vanha ja hieno kulttuuri, että sen luulisi jo riittävän ilonaiheeksi hyvin pitkälle. Suomen Kalevala on paljon nuorempi eepos, mutta ei kenenkään mieleen tulisi etsiä Kalevalan hahmojen ja tapahtumien esikuvia todellisuudesta (korkeintaan jotkut pitävät Väinämöistä Akseli Gallen-Kallelan maalauksen perusteella naisten ahdistelijana).

Hindujen kansallistunne on ollut muutenkin pitkään nousussa, ja se on näkynyt esimerkiksi hyökkäyksinä Taj Mahalin mausoleumia kohtaan. Sitä pidetään yleisesti Intian hienoimpiin rakennuksiin kuuluvana, mutta koska se oli muslimihallitsijan rakentama, kiihkohindut eivät hyväksy sitä.

Kun Taj Mahalia ei hyväksytty Uttar Pradeshin osavaltion turistilehtiseen, monet ihmettelivät tätä. Osavaltion BJP-läinen parlamentaarikko Sangeet Som perusteli tätä sillä, että Taj Mahalin rakensivat ”petturit, jotka halusivat pyyhkiä pois hindut Hindustanista”. Sen vuoksi se on tahra Intian kulttuurissa. Nyt Uttar Pradeshin hallitus pyrkii saamaan historiankirjoituksen oikeille raiteilleen ja nostamaan prinssi Raman ansaitsemalleen paikalleen.

Jo vuonna 2007 Ramaan liittyi selkkaus Intian ja Sri Lankan välillä. Maiden välisen salmen koralliriutat hankaloittavat vesiliikennettä. Kun niitä haluttiin ruopata pois, BJP vastusti tätä, koska hindut kutsuvat riuttoja Raman sillaksi uskoen niiden olevan Raman rakentaman sillan jäännöksiä.