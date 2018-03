Lehtikuva/Vesa Moilanen

Miten meidän terveyspalvelujemme saatavuudelle käy? Nousevatko palvelujen hinnat? Terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevan eduskuntakäsittelyn yhteydessä kansanedustaja Li Andersson toi perustellusti esille sen, että palvelujen hinnat nousevat nyt esillä olevassa palvelumallissa. On selvää, että lääkäripalveluhinnat nousevat, mutta eivät kuitenkaan kaikille. Yksityisen lääkäripalvelun vastaanotolla käynti maksaa tänään minimissään 80–100 euroa. Lisäksi tulevat muun muassa laboratoriomaksut.

Kuinka monia yksityisiä palvelunkäyttäjiä muutos koskee? Todennäköisesti erittäin suurta määrää. Julkisten ja yksityisten palvelumaksujen pitää tulevaisuudessa olla samansuuruiset.

Terveyskeskuksissa käy enimmäkseen pienempituloisia ja ikääntyviä. Työterveyshuollossa ja yksityissektorilla nuorempia ja parempituloisia. Jälkimmäisissä palvelumaksut alenevat, mutta julkisella sektorilla kasvavat. Miten samansuuruisuus muutoin olisi rahoitettavissa kuin eläkeläisten, työttömien, kotiäitien, maahanmuuttajien ja opiskelijoiden palvelumaksujen korottamisella?

Onko sotessa edes palvelumaksukattoa?

Sosiaali- ja terveysministeri on hyvin tiukkaan sävyyn sanonut, ettei terveydenhuollon kokonaiskustannuksia kasvateta. Lääkkeiden omavastuuta ja kustannusrakennetta on jo muutettu, lisäksi on jo korotettu terveyskeskusmaksuja. Onko sotessa edes palvelumaksukattoa?

Nyt käsittelyssä oleva sote-esitys lisää eriarvoisuutta ja on erittäin vahingollinen pientä eläkettä saaville kansalaisille. Ei pidä ihmetellä, miksi muutos on kokoomukselle mieleinen.

Pertti Vuorio

Vantaa