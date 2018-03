Jarno Mela

Andersson arvioi, että vasemmistoliiton maakuntamalli-sote olisi nopeammin toteutettavissa kuin hallituksen sote.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson saa tukea puolueensa sote-kritiikille tuoreesta uutisesta, jonka mukaan lähes kolme neljästä suomalaisesta haluaa keskeyttää uudistuksen valmistelun nykymuodossaan.

– On täysin kestämätöntä, että hallitus vie eteenpäin näin painavaa kritiikkiä saaneen, näin jättimäisen uudistuksen ja vielä näin heikolla enemmistöllä, Andersson sanoi vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina.

Andersson totesi, että sote-uudistus on vaalikauden tärkein kysymys, eikä puoluejohto lepää ennen kuin hallituksen aikeet kaupallistaa sote-palvelut saadaan kumottua.

Tähän taikatemppuun tuskin hallitus itsekään uskoo.

Hänen mukaansa vasemmistoliiton maakuntamalli-sote olisi nopeammin toteutettavissa kuin hallituksen vaihtoehto.

– Me haluamme lisätä potilaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Se on mahdollista järjestelmässä, jossa maakunnilla on verotusoikeus ja ne tuottavat pääosan palveluista, hän jatkoi.

Rivit rakoilevat

Andersson haastoi kokoomuslaisen valtiovarainministerin Petteri Orpon näyttämään edes yhden asiantuntija-arvion, joka tukisi hallituksen väitteitä siitä, että sen sote-uudistus tuo kolmen miljardin euron säästöt.

– Löydätkö edes yhden, Petteri?, Andersson kyseli.

Andersson totesi hallituksen sote-uudistuksen kiistanalaisuudesta kertovan senkin, että jopa kokoomuksen sisällä kärkipoliitikkojen rivit rakoilevat. Hän mainitsi Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren ja kansanedustaja Elina Lepomäen, joka on huolissaan terveysvakuutusmarkkinoiden monopolisoitumisesta.

Andersson ennusti paineita palvelujen leikkauksiin ja esitti vasemmistoliiton mallia lääkkeeksi, jotta tältä vältyttäisiin. Sille on kaksi ehtoa.

– Ensimmäinen niistä on maakuntien verotusoikeus. Ilman sitä maakunnille ei tule aitoa taloudellista itsehallintoa, ja maakuntavaltuutettujen tehtäväksi jää vain hallinnoida valtion asettaman tiukan budjettirajoitteen raamissa, Andersson sanoi.

– Toinen on asiakasmaksujen alentaminen. Sote-uudistuksen lopputuloksena ei voi olla tilanne, jossa asiakasmaksut nousevat tai edes pysyvät samalla tasolla.

”Todella irvokasta”

Andersson suomi myös keskustalaista peruspalveluministeriä Annika Saarikkoa, joka totesi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, ettei perusturvan taso ole oleellinen eriarvoisuuden vähentämiselle.

– On todella irvokasta, että korkeaa palkkaa saavat ministerit kertovat Suomen köyhille, ettei raha ole oleellista eriarvoisuuden vähentämiseksi, Andersson äimisteli.

Hän arvioi, että hallituksen ajattelumallia todistaa myös kuluvalla viikolla julkaistu Juho Saaren työryhmän toimenpidepaketti eriarvoisuuden vähentämiseksi.

– Hallitus nyt haluaa paikata eriarvoisuutta kasvattavia leikkauksiaan laittamatta senttiäkään rahaa eriarvoisuuden vähentämiseen, hän sanoi.

Hän piti irvokkaana sitä, että hallitus on kuitenkin aiemmin osoittanut 1,5 miljardia euroa hyvätuloisten veronkevennyksiin.

– Tämä hallitus on leikannut koulutuksesta ja pienituloisilta lähes neljän miljardin edestä ja nyt se osoittaa kokonaiset nolla euroa eriarvoisuuden vähentämiseen.