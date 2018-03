Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Fortumin aggressiivinen verosuunnittelu suututti oppositiossa – Arhinmäki: ”Tämähän on oikea gangster’s paradise!”

Eduskunta kävi eilen perinteiseen tapaan kyselytunnin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki nosti eilen kyselytunnilla esiin energiayhtiö Fortumin verosuunnittelun. Arhinmäki viittasi Iltalehden tekemään uutiseen, jossa kerrottiin Fortumin maksaneen enemmän veroja Irlantiin kuin Suomeen. Yhtiöllä ei ole energialiiketoimintaa Irlannissa.

Irlanti on monien mielestä veroparatiisi, vaikka EU ei sitä jostain syystä ole laittanut mustalle listalleen.

– Onko oikein, että valtion enemmistöomisteinen yhtiö harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua, ja tässä ovat kärsijöinä Suomen valtio ja me Suomen kansalaiset? Arhinmäki kysyi omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä Mika Lintilältä (kesk.).

Lintilä puolusteli Fortumin toimintaa. Hänen mukaansa Fortum maksaa veronsa Suomeen niiltä osin kuin toimintaa Suomessa on. Lintilä huomautti lisäksi, että Fortumin toiminta on kansainvälisesti erittäin yleistä.

– Fortumilla on omistus- ja rahoitusjärjestelyjen osalta Irlannissa yksikkö, joka vastaa rahoituspuolesta ja on eriytettynä siellä. Se periaatteessa turvaa sitä, että tämä varsinainen liiketoiminta on turvattu tämän rahoituksen osalta, Lintilä vastasi.

Arhinmäki ei tyytynyt Lintilän vastaukseen. Arhinmäki otti jatkokysymyksessään esiin sen, että myös EU-komissio on halunnut puuttua Irlannin, Hollannin, Belgian ja Luxemburgin toimintaan verokilpailussa.

Arhinmäki ihmetteli, miten hallitukselle ei Fortumin toiminta ole ongelma.

– Fortumin suurin omistaja on Suomen valtio, mutta toiseksi suurin omistaja ovat hallintarekisterit. Näillehän tämä on varsinainen gangster’s paradise. Ensin siirretään yhteisövero Irlantiin, jotta voidaan maksaa isompia osinkoja, ja sen jälkeen osingot vielä piilotetaan hallintarekistereihin, Arhinmäki latasi ja tivasi, aikooko Lintilä mennä Fortumin yhtiökokoukseen.

Lintilä sanoi, ettei aio mennä yhtiökokoukseen.

Vihreiltä ja demareilta tukea

Arhinmäen lisäksi myös vihreiden Satu Hassi ja sosiaalidemokraattien Timo Harakka ihmettelivät Fortumin toimintaa ja sitä, että ministeri puolusteli yhtiötä. Harakka piti toimintaa täysin hävyttömänä, että valtion omistama yhtiö pimittää valtion verotuloja.

– Jos hallitus haluaa olla vähääkään uskottava aggressiivisen verosuunnittelun suitsimisessa, se ei voi sallia sitä, että Fortum ohjaa huomattavat voitot Irlantiin ja Belgiaan, missä sillä on kokonaiset viisi työntekijää. Mitä liiketoimintaa tämä tällainen on olevinaan? Harakka kysyi.

Lintilän mukaan vastaava liiketoiminta on erittäin yleistä kansainvälisissä yhtiöissä.