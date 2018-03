Lehtikuva/Josh Edelson

Kuluttajat kehottavat boikottiin ja mainostajat uhkaavat lopettaa ilmoittelun Facebookissa seurauksena tietosuojaskandaalista.

Britannian suuret mainosyhtiöt uhkaavat jättää Facebookin, kertoi BBC torstaina.

Britannian suurimpia mainostoimistoja edustava ISBA aikoo BBC:n tietojen mukaan vielä tällä viikolla neuvotella Facebookin kanssa. Mikäli Facebook ei pysty esittämään takeita siitä, että se pitää huolta käyttäjiensä tietoturvasta, mainostajat uhkaavat lopettaa ilmoittelun Facebookissa.

Syynä on viime lauantaista lähtien vellonut skandaali, kun kävi ilmi, että Cambridge Analytica -yhtiö on käyttänyt miljoonien Facebook-käyttäjien tietoja poliittisiin tarkoituksiin.

60 prosenttia Britannian digitaalisen mainonnan kasvusta on ennustettu menevän Facebookille ja Googlelle.

Ensimmäisinä The Guardian ja The New York Times -lehdessä julkaistut tiedot kertoivat Facebookin käyttäjien tietojen hyväksikäytöstä Donald Trumpin presidenttikampanjassa toissa vuonna.

Keskiviikkona Guardian kertoi siitä, miten Cambridge Analytica käytti Facebookin käyttäjien tietoja häikäilemättömästi Nigerian vaalikampanjassa 2015.

Viime päivien aikana on tullut tietoja vastaavasta menettelystä myös muissa maissa.

Zuckerberg pahoitteli

Facebookin pääjohtaja ja perustaja Mark Zuckerberg kommentoi skandaalia ensimmäisen kerran keskiviikkoiltana. Zuckerberg sanoi olevansa ”todella pahoillaan”, että yhtiön toiminta on tehnyt mahdolliseksi sen, että ”luottamus on rikkoutunut Facebookin ja niiden ihmisten välillä, jotka ovat antaneet tietonsa meille ja luottaneet, että me suojelemme niitä”.

Zuckerberg myönsi, että Facebook on tehnyt virheitä ja lupasi, että se muuttaa käytäntöjään.

Monissa kommenteissa on arvioitu, että luottamuspula voi tulla todella kalliiksi Facebookille, jos se ei nopeasti saa vakuutettua, että sille uskotut tiedot pysyvät vastaisuudessa turvassa.

Boikottikehotukset leviävät

Yli 3 000 yhtiön mainostusta hoitavan M&C Saatchi -yhtiön johtaja David Kershaw sanoi BBC:lle, että mainostoimistot eivät bluffaa: ”Asiakkaat ovat tulleet aivan oikeutetusti siihen tulokseen, että nyt riittää”.

Kershawin mukaan mainosrahojen menettämisen uhka voi vaikuttaa Facebookiin tehokkaammin kuin ”kuluttajien hashtagit Twitterissä”.

Facebookin hylkäämiseen kehottavat #DeleteFacebook ja #BoycottFacebook -hashtagit ovat viime päivinä nopeasti levinneet tviiteissä.

Kershawin mukaan ei ole tervettä, että 60 prosenttia Britanniaan tälle vuodelle ennustetusta digitaalisen mainonnan kasvusta on ennustettu menevän kahdelle yhtiölle, Facebookille ja Googlelle.