Ei leikkirahaa -liike haluaa nostaa lastentarhanopettajat palkkakuopasta

Elina Ylimäki 29-vuotias helsinkiläinen sosionomi, lastentarhanopettaja, hoitovapaalla

Elina Ylimäki, olet mukana Ei leikkirahaa -liikkeessä. Mistä siinä on kyse?

– Me halutaan vihdoin nostaa lastentarhanopettajat palkkakuopasta. Tämä lähti liikkeelle palkkakartelli-uutisesta, jonka myötä yksi huolestunut äiti perusti tällaisen Facebook-ryhmän, josta syntyi varsinainen kansanliike.

– Olemme saaneet tosi paljon tukea myös alan ulkopuolelta näille meidän vaatimuksille. Parasta tässä on juuri se tuki, jota ollaan saatu ulkopuolisilta. Toki naisvaltaisten alojen palkkaus on muutenkin huono ja se huolestuttaa suurta ihmisryhmää.

Mitä tarkoittaa slogan ”ei leikkirahaa”?

– Se tarkoittaa sitä, että me halutaan oikeaa, kunnollista palkkaa eikä mitään rekrytointilisiä. Niitä lupauksia on nyt saatu eri kunnilta. Ne ovat ihan hyviä asioita, jotka otamme avosylin vastaan, mutta meidän tarkoitus on saada selkeä palkankorotus.

– Meidän palkka on ammatin vaatimustasoon nähden aivan liian pieni. Lastentarhanopettajat ovat kaikki korkeakoulutettuja, joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneita.

– Palkka laahaa perässä eurooppalaiseenkin lastentarhaopettajien palkkatasoon verrattuna. Työn vaatimukset kasvavat koko ajan, mutta palkka ei.

Miten lastentarhanopettajien matala palkkataso näkyy?

– Se vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun eikä päiväkoteihin saada päteviä lastentarhanopettajia. Se vaikuttaa myös työyhteisöihin ja työhyvinvointiin. Koko päiväkodin toimintaan.

– Varhaiskasvatusta ei arvosteta niin paljon, että siitä haluttaisiin maksaa. Siihen ei ehkä olla herätty kuinka merkittävä asia varhaiskasvatus on. Että sillä on pitkäkantoisia vaikutuksia sekä yksilölle että yhteiskunnallisesti. Ja yhteiskunnalle myös taloudellisesti. Varhaiskasvatus parantaa lasten yhdenvertaisuutta kouluun lähtiessä ja antaa hyvät eväät sille.

Mitä Ei leikkirahaa -liike konkreettisesti tekee?

– Meidän Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä yli 13 000 jäsentä ja monenlaista on suunnitteilla. Järjestämme esimerkiksi tulevana lauantaina mielenosoituksen Helsingissä ja huhtikuussa toisen, josta tulee toivottavasti vielä isompi. Aiomme myös kollektiivisesti pyytää palkankorotusta kukin työpaikallamme.

– Mulla on tähän ammattiin intohimo. Haluan tehdä työtä lasten kanssa ja koen työni tosi merkittäväksi. Kutsumus ei kuitenkaan riitä vaan palkkauksen on nyt muututtava. Lauantaina meidän on tarkoitus näyttää, ettemme aio luovuttaa.

Mielenosoitus lastentarhanopettajien palkankorotuksen puolesta la 24.3. klo 13 Narinkkatori, Helsinki. Puhumassa mm. Katju Aro (Fem), Emma Kari (vihr) ja Anna Vuorjoki (vas).

