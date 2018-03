UP/Katri Lankila

Viikon kysymys

Tämän päivän suomalainen syö sirkkoja, kaurasta tehtyä lihankorviketta ja kasvisjugurtteja.

Muuttuvatko suomalaiset ruokatottumukset, ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta?

– Mediassa puhutaan paljon vegetaarisesta eli kasvisruoasta ja hyönteisruoasta. Se on osa keskustelua, joka käsittelee kestävää ja ekologista ruoantuotantoa.

– Terveyden näkökulmasta olisi hienoa, jos ihmiset ryhtyisivät syömään enemmän kasviksia tämän keskustelun myötä.

– Ruokavaliot ja kulutustottumukset muuttuvat hyvin hitaasti.

Mitä uusia ruokatrendejä eli ruoan muoti-ilmiöitä on tulossa?

– Vege eli kasvisruokavalio on tällä hetkellä ilmiö. Se näkyy kaupan valikoimissa ja ravintoloissa.

– Fleksaus on myös uusi ilmiö. Sitä noudattavat voivat tänään syödä lihaa ja huomenna kasvisruokaa. Se on minusta sama kuin monipuolinen, vaihteleva, sesonginmukainen ja kohtuullinen ruokavalio, johon suomalaisia on kannustettu jo vuosikymmeniä sitten. Se on kestävää monella mittarilla mitattuna.

Ravintolassa ateriointi on tilastojen mukaan kasvanut. Miksi?

– Kyllä, ravintolassa syönti on kasvussa. Se johtuu Suomen myönteisestä taloustilanteesta. Lisäksi nykyään on kulttuurisesti hyväksyttävää, että syödään ulkona.

– Ikäihmisten joukko on kasvava ravintolassa aterioivien ryhmä.

– Myös valmiiden ruoka-annosten tilaaminen kotiin on kovassa kasvussa.

Ilmoittavatko ravintolat raaka-aineiden alkuperästä?

– Asiakas ei voi millään varmistua annoksessa käytettyjen raaka-aineiden alkuperästä. Ilmoittaminen on ravintolakohtaista.

– Jos syön ravintolassa lämpimän ruoan, jossa on tuttuja ja tuoreita raaka-aineita, ajattelen sen olevan kotimaista.

– Olemme MTK:ssa haastaneet ravintoloita nostamaan esiin ruoan alkuperää. Haluaisimme ainakin lihan ja kalan alkuperätiedot pakollisiksi.

Onko kotimaisuudesta hyötyä vai haittaa?

– Tässä ajassa kotimaisuus voisi olla ravintolalle erottautumiskeino ja tuoda kilpailuetua. Suomalainen luottaa suomalaisen lihan turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen sekä arvostaa sitä.

– Muutamat suuret ravintolaketjut ovat avoimesti ilmoittaneet mistä he hankkivat lihat ja mistä raaka-aineet ovat peräisin.