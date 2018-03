Turkulainen pizzayrittäjä sai tarpeekseen rasistisista tekstiviesteistä ja tyhjistä tilauksista. Hän toivoo tilanteen rauhoittuvan sosiaalisen median avulla.

Malmin Kebab Pizzeria Turun Port Arthurissa on ollut yli vuoden jatkuvan rasistisen häirinnän kohteena. Ravintolan omistaja Ghazi Azizi ja pizzerian työntekijät ovat saaneet useista numeroista tekstiviestejä, joissa heitä muun muassa kehotetaan räjäyttämään itsensä, heitä nimitellään pedofiileiksi ja terroristeiksi ja kehotetaan palaamaan sinne, mistä ovat tulleet. Viesteissä on uhkaava sävy.

Pizzeriasta on myös tilattu lukuisia kertoja kotiin kuljetettuja kalliita perhepizzoja ja juomia vääriin osoitteisiin. Tilaukset on tehty tuntemattomista numeroista ja prepaid-liittymistä.

Azizi sai häirinnästä tarpeeksi. Hän ryhtyi julkaisemaan kuvia tekstiviesteistä pizzerian Facebook-sivulla ja kehotti seuraajia jakamaan niitä. Kuvissa näkyy selvästi viestien lähettäjien puhelinnumerot. Julkaisua on jaettu tuhansia kertoja.

Rasistiset viestit ja väärät tilaukset ovat päivittäisiä.

Facebook-sivulla pizzerian omistaja kertoo, että rasistiset viestit ja väärät tilaukset ovat päivittäisiä ja häiritsevät vakavasti yritystoimintaa.

”Olemme maahanmuuttajia ja olemme erivärisiä kuin suomalaiset. Mutta me olemme myös ihmisiä ja teemme työmme parhaalla mahdollisella tavalla, työllistämme itsemme ja alaisemme ja maksamme veroja. Itse teen 12-tuntista työpäivää ja tällaisten viestien jälkeen työnteko tuntuu erityisen raskaalta.”

ILMOITUS

Facebookissa jaettujen kokemusten jälkeen häirintä on toistaiseksi tauonnut. Pizzayrittäjä on saanut paljon tukea ja myötätuntoa julkaisun kommenteissa.

Pizzayrittäjä on tehnyt häirinnästä rikosilmoituksen. Lounais-Suomen poliisista vahvistetaan, että asia on esitutkinnassa. Rikosnimike on toistaiseksi epäselvä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle.