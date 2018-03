Näin Artemiksen sateenvarjo toimii Artemiksen sateenvarjo on tarkoitettu tueksi kenelle tahansa, joka joutuu liikkumaan turvattomissa ympäristöissä. Nimensä se on saanut muinaiskreikaklaisen mytologian jumalattaren mukaan. Artemis on neitsyt ja metsästäjä, tyttöjen ja naisten puolustaja. Sovellus on on käyttäjille maksuton. Se rahoitetaan yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksilla. 1. Sovi ystäväsi kanssa etukäteen, miten toivot hänen ongelmatilanteessa toimivan. 2. Ennen kuin lähdet liikkeelle, näppäile sovellukseen oma nimimerkkisi ja ystäväsi puhelinnumero. Valitse aika, jonka sovellus odottaa kuittaustasi. 3. Mikäli kaikki sujuu hyvin, kuittaa ohjelma pois päältä, kun olet taas turvassa. Mikäli ohjelma ei saa kuittaustasi määräajassa, se ilmoittaa ajan päättyessä ystävällesi, että olet ehkä avun tarpeessa. 4. Jos tarvitset apua heti, voit lähettää hälytyksen itse alert-napista. 5. Hälytyksen saatuaan ystäväsi toimii, kuten olette sopineet. Sovellukseen liittyvän navigaatiotoiminnon avulla hän voi jäljittää likimääräisen sijaintisi.

Maksanut jo vaivan takaisin Mitä Artemiksen sateenvarjo projekti antaa sinulle, kansanedustaja Anna Kontula? – Lähes jokaisella poliitikolla on työhönsä suoraan liittyvien intressien lisäksi lemmikkialueita, joiden eteen työskentelee maailmanparannusmielessä. Minulle seksityöntekijät ovat yksi tällainen alue. Harva ajaa heidän asiaansa tai rahoittaa tätä työtä. – Paikoissa joissa vähän apuja ja paljon vääryyksiä, pystyy suhteellisen pienellä panoksella saamaan isoja hyvinvointihyötyjä. Jo se, että sovelluksemme ansiosta kaksi ihmistä on jäänyt mukiloimatta, on maksanut takaisin sen vaivan, joka siihen on käytetty.

Yksinkertainen, käyttäjälle maksuton ja anonyymi vertaisturvasovellus lähettää viestin läheisellesi, jos olet vaarassa tai estynyt pyytämään apua.

Matkalla yksin illalla kotiin, sokkotreffeillä tai vaikkapa asiakastapaamisessa. Nämä ovat tilanteita, joissa turvallisuus saattaa olla uhattuna ja joita varten on kehitetty yksinkertainen, käyttäjälle maksuton ja anonyymi vertaisturvasovellus Artemiksen sateenvarjo. Se hälyttää apua ja kertoo, kun sitä käyttävä henkilö on turvassa.

Mutta erityisesti se on kehitetty ihmisryhmille, joita väkivalta uhkaa päivittäin, mutta jotka eivät osaa tai voi käyttää muita turvasovelluksia. Idea lähti liikkeelle Nairobin seksityöntekijöiden tarpeista. Nyt sille haetaan rahaa tänään tiistaina alkavalla joukkorahoituskampanjalla.

Tarvittiin yksinkertainen sovellus

Ajatuksen takana on vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.

Hän oli eduskunnan valiokuntamatkalla Nairobissa Keniassa.

– Minulla on tapana väitöskirjataustani takia tutustua paikalliseen seksityötilanteeseen tämänkaltaisilla vierailuilla. Seksityö on hyvä ikkuna yhteiskuntiin, olipa kiinnostunut sitten köyhyydestä, naisten asemasta tai vaikkapa siirtolaistilanteesta, Kontula kertoo. Hän on tehnyt väitöskirjansa seksityöstä Suomessa.

Hän totesi, että kenialaisten seksityöläisten turvallisuustilanne on heikko, mutta lähes kaikilla seksityöntekijöillä oli käytössään älypuhelin.

– Aloin kartoittaa, löytyisikö valmista, heille sopivaa turvasovellusta. Sellaista ei ollut. Turvasovelluksia on paljon, mutta ne on tehty vakavaraisen keskiluokan tarpeisiin.

Tarvittiin anonyymi, maksuton ja niin yksinkertainen sovellus, että esimerkiksi lukutaidoton ihminen pystyy käyttämään sitä.

– Useimmat sovellukset perustuvat paniikkinappulaan, mutta sellainen ei käy esimerkiksi seksityöläisille, jotka eivät työssään voi pitää puhelinta käsissään. Systeemi piti rakentaa ajastimelle.

Testattu Suomessa ja Intiassa

Kontulan mukaan Artemiksen sateenvarjo on ensimmäinen turvasovellus, jonka suunnittelussa lähdettiin suurimmassa väkivaltariskissä elävien kokemuksista. Se on kymmenien ihmisten vapaaehtoistyön tulos ja sitä ovat testanneet kadulla toimivat seksityöntekijät Suomessa ja Intian Mumbaissa.

– Meille on tärkeää, että työmme tavoittaa ne, joiden ulottuvilla ei ole muita turvaratkaisuja, Kontula sanoo.

Kontula lähti viemään asiaa eteenpäin Sosiaaliasema X -yhdistyksessä, jonka puheenjohtaja hän on. Mukaan saatiin Helsingin Yliopistosta opiskelijaprojekti, joka suunnitteli sovelluksen.

Intian Mumbaista löytyi suomalaisten kanssa aiemminkin yhteistyötä tehnyt järjestö vastaamaan testauksesta. Se tunsi hyvin paikalliset seksityöntekijät.

– Heille väkivallan riski on korkea ja mahdollisuus suojata itseään heikko, Kontula sanoo.

– Stigma on vahva. He kertoivat, että jos joku käy kimppuun kadulla tai auto ajaa päälle, heitä ei auta kukaan, koska he ovat seksityöntekijöitä.

Käytännössä ainoa turva on vertaistuki ja siihen sovellus nojaakin. Seksityöntekijät voivat sopia keskenään turvajärjestelyistä. Intialaisjärjestön tietojen mukaan ainakin kaksi väkivaltatapausta estettiin sovelluksen avulla jo testauksen aikana.

Sopii lapsille

Vaikka marginaaliryhmät ovat olleet lähtökohtana sovellusta kehitettäessä ja yksi marginaaliryhmä on sitä testannut, se on tarkoitettu kenelle tahansa.

– Muun muassa tutkijatuttavani käyttää sovellusta. Se on tarjolla kaikille, Kontula sanoo.

– Olemme saaneetkin hyvin erilaisilta tahoilta palautetta, että se on koettu mielekkääksi. Sitä on käytetty sokkotreffeillä, liftatessa tai kun lapsi kulkee yksin harrastuksiin. Lapsille se sopiikin hyvin, koska se on yksinkertainen.

Kontulan luottokortilta

Nyt hankkeelle tarvitaan rahaa. Niinpä tänään alkaa Mesenaatti-joukkorahoituskampanja hälytystekstiviesteistä koituvien kulujen kattamiseen ja sovelluksen jalkauttamiseen seksityöntekijöille ja muille marginaaliryhmille.

Yhdistys ei ole määritellyt summaa, jonka se pyrkii keräämään.

– Toimimme sen mukaan, mitä saamme, Kontula sanoo.

– Jos saamme vähän, kokeilemme toimintaa yhdessä maassa, jos enemmän, sitten toimimme useammassa maassa.

Kulut muodostuvat pääosin hälytystekstiviesteistä, jotka yhdistys maksaa.

– Nyt maksut takaa minun luottokorttini, Kontula hymähtää.

– Mutta kun jo Intiassa on kaksi miljoonaa seksityöntekijää, jotka ovat hengenvaarassa, haluan maksut vähän leveämmille harteille.

Rahaa kerätään sateenvarjoilla, jääkaappimagneeteilla ja uutiskirjeen tilauksilla. Yhden sateenvarjon hinnalla voidaan maksaa yli 400, magneetilla yli 150 ja uutiskirjeellä lähes 80 avunpyyntötekstiviestiä.

Mukana hankkeessa ovat myös Helsingin yliopiston ohjelmistotuotantoprojekti, Pro-tukipiste ja Social Activities Integration. Tähänastiset kulut on katettu Palvelualojen ammattiliiton, Otto A. Malmin lahjoitusrahaston ja Kallion seurakunnan avustuksilla. Viestintätoimisto Ellun kanat on kehittänyt joukkorahoituskampanjaa.

