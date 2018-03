Vasemmistoliiton johto ei halua erottaa Inkeri Yritystä.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen tiedotti sunnuntaina, että puoluejohto ei halua erottaa kittiläläistä kunnanvaltuutettua Inkeri Yritystä puolueesta, vaikka paikallisjärjestö on päätynytkin erottamaan hänet.

Vasemmistoliiton Kittilän kunnallisjärjestö päätti sunnuntaina erottaa Yrityksen kunnallisjärjestöstä ja samalla puolueesta.

– Puolustamme avoimuutta ja hyvää hallintoa kaikessa politiikassa. Emme voi vaikuttaa paikallisjärjestön päätökseen, mutta toivomme toki, että Yritys jatkaa silti vasemmistoliiton jäsenenä, Leppänen sanoo.

Malmin työväenyhdistys toivottaa Yrityksen tervetulleeksi.

Kutsu henkilöjäseneksi

Vasemmistoliittoon voi kuulua joko paikallisyhdistyksen kautta tai suorana henkilöjäsenenä, joka hyväksytään puoluehallituksen päätöksellä.

– Puoluehallituksessa toivotamme Yrityksen tervetulleeksi puolueen suoraksi jäseneksi, Leppänen sanoo.

Myös puolueosastoista ainakin Malminseudun Työväenyhdistys Helsingistä on toivottanut Yrityksen tervetulleeksi jäsenekseen.

Kittilän tapahtumista on käynnissä myös keskeneräinen oikeusprosessi.

– Vasta oikeuden päätöksen jälkeen on mahdollista tarkastella tapahtumia kokonaisuutena ja tehdä sen perusteella linjauksia. Haluamme nyt rauhoittaa tilanteen ja odottaa oikeuden päätöstä, Leppänen sanoo.

Vahinkoa puolueelle?

Yritys on ollut vasemmistoliiton pitkäaikainen valtuutettu Kittilässä ja muun muassa kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Viime vuoden kuntavaaleissa hän kuitenkin jättäytyi pois vasemmistoliitosta, koska puolueen ehdokkaina oli virkarikoksesta epäiltyjä kuntapäättäjiä, ja tuli valituksi Kittilän suurimmalla äänimäärällä valtuustoon Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmästä.

Hän sanoi sunnuntaina Ylellä, ettei ole nähnyt kittiläläisten erottamispäätöstä, eikä tiedä, ketkä olivat tekemässä päätöstä. Hän ei halunnut sunnuntaina ottaa kantaa siihen, haluaako jatkaa vasemmistoliiton jäsenenä.

Kittilän Vasemmisto arvioi, että asettuminen toiselle listalle on vahingoittanut järjestön toimintaa.

Monimutkainen sotku

Taustalla on monimutkainen kunnallispoliittinen sotku, jonka vuoksi Kittilän entisistä ja nykyisistä luottamushenkilöistä 27 on syytettynä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä Lapin käräjäoikeudessa. Syytettyjä on useista puolueista. Yritys ei ole tässä joukossa.

Tapahtumat alkoivat Levin hiihtokeskuksen hissihankinnoista ja johtivat muun muassa kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomaan erottamiseen.

Kittilän tapahtumien vuoksi vuonna 2017 säädettiin niin kutsuttu Lex Kittilä, jonka nojalla valtiovarainministeriö voi puuttua kunnan tilanteeseen. Lokakuussa 2017 Lex Kittilä päätettiinkin ottaa käyttöön.