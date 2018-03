Japanilaisklassikko pitää pintansa: Aistien valtakunta on ainutlaatuinen ja jäljittelemätön

Japanilaisklassikon Aistien valtakunta (Ai no corrida, 1976) alkuperäisen nimen viittaus härkätaisteluun on osuva rinnastus kuvatulle pakkomielteiselle rakkaussuhteelle.

Nagisa Oshiman ohjaustyö perustuu 1936 sattuneeseen tapaukseen, jossa seksuaalinen kanssakäyminen vietiin eräässä suhteessa äärettömyyksiin. Syntynyttä oikeudenkäyntiä kerrotaan seuranneen koko Japanin.

Päänäyttämönä on tokiolainen majatalo, johon entinen prostituoitu palkataan palvelijattareksi. Hänen ja majatalon isännän välille syttyy intohimoinen suhde. Isäntä jättää perheensä ja omistautuu rakastajattarensa tyydyttämiselle.

Aistien valtakunnan jälkeen nähdään sen tuotantoprosessia ja vastaanottoa käsittelevä dokumentti (2010). Siinä toimittaja Catherine Millet osuu asian ytimeen sanomalla, että Aistien valtakunta on ensimmäisiä elokuvia, joissa näytetään suorasukaisia seksikohtauksia ilman että elokuva luokiteltaisiin pornografiseksi. Ranskalaisen Anatole Daumannin tuottama japanilaisklassikko sisältää sen verran tuhtia meininkiä, ettei sen alkuperäistä versiota ole tiettävästi vieläkään esitetty julkisesti kotimassaan.

Kriitikko Hubert Niogret kiteyttää: Aistien valtakunta on ainutlaatuinen elokuva, aiheeltaan niin haastava, että sitä on jokseenkin mahdoton jäljitellä. Sen rinnalla 1970-luvun alun kohufilmi Viimeinen tango Pariisissa (1972) on sekä kesympi että pinnallisempi tuttavuus.

Kriitikko Niogret tuo myös esiin Nagisa Oshiman opiskelijaradikaalin päivistä alkaneen yhteiskuntakriittisen ajattelun. Oshima oli 1970-luvun alun Japanissa tunnettu hahmo viikottaisesta tv-ohjelmastaan, jossa naiset kertoivat ongelmistaan. Aistien valtakunnassa onkin huomionarvoista naisen näkökulma. Nainen on se, joka alun jälkeen määrää tahdin. Ikävä kyllä naispääosan Eiko Matsudan uralle elokuva vaikuttaa olleen tuhoisa, toisin kuin miespääosan Tatsuya Fujille.

Ohjaaja Catherine Breillat näkee japanilaisklassikossa isoja juttuja, mitä seksuaaliseen kanssakäymiseen tulee. Hän ottaa esille sellaisia käsitteitä kuin täydellinen antautuminen, hurmio ja pyhä.

