Lehtikuva/Tomas Benedikovic

Sadattuhannet ihmiset olivat viime perjantaina kaduilla Bratislavassa ja muissa kaupungeissa vaatimassa yli kaksi viikkoa sitten tapahtuneen toimittajan ja hänen kihlattunsa murhan selvittämistä. Hallitusta vaaditaan tilille ja jättämään paikkansa.

Hallitus on pyrkinyt rauhoittamaan tilannetta sisäministeri Robert Kalinákin erolla, mutta se tuskin riittää. Mielenosoitukset jatkuvat tässä viikonvaihteessa. Ne ovat laajimpia sitten vuoden 1989.

Kalinák on pitkään ollut epäiltynä erään slovakialaisen oligarkin veropetosten peittelystä. Hänellä on ollut yhteyksiä liikemieheen, jonka toimia murhattu toimittaja on selvittänyt.

Korruptiota vastaan toimivan yksikön syyttäjä on nostanut syytteen Kalinákia vastaan lahjontatapauksessa. Kyse on sisäministeriön IT-hankinnoista, joista Kalinák on yhdessä entisen yhteistyökumppaninsa kanssa syyttäjän mukaan käärinyt 200 miljoonan euron lahjukset. Kalinák pitää syytöksiä absurdeina.

Kalinákin erolla yritetään pelastaa pääministeri Robert Ficon hallitus. Ficon – ja Kalinákin – Smer-puolueen lisäksi siihen kuuluvat oikeistonationalistinen Slovakian kansallispuolue ja unkarilaisvähemmistöä edustava Most-Hid (silta). Viimeksi mainittu asetti hallitukseen jäämisen ehdoksi juuri Kalinákin eron.

Hallitus on kuitenkin edelleen heikoissa kantimissa. Presidentti Andrej Kiska on tuonut esiin uusien vaalien mahdollisuuden. Vaalit saattavat hyvinkin olla edessä, sillä pääministeri Fico mittauttaa parlamentin puhemiehistön kehotuksesta hallituksensa aseman maanantain luottamuslauseäänestyksessä.

Toimittaja Ján Kuciakin ja hänen kihlattunsa Martina Kusnirován murhan tutkimuksissa on lehtitietojen mukaan monia avoimia kysymyksiä. Ne koskevat sekä murhapaikalla tehtyjä tutkimuksia että murhan tekijöiden ja teon taustojen selvittämistä.

Yksi on italialaisen mafian toiminta Slovakiassa ja sen mahdolliset yhteydet Smer-puolueen liepeillä. Smer on nimellisesti sosialidemokraattinen, mutta asiallisesti nationalistis-populistinen.