Amerikkalaisfilmin In the Valley of Elah (2007) nimi viittaa siihen Vanhan testamentin tarustoon, jossa puhutaan Daavidin ja Goljatin yhteenotosta. Teemaa pienen ja ylivoimaisen suuren suhteesta varioidaan ohjaaja Paul Haggisin kässärissä fiksusti.

Elokuva välittää ison siivun sellaista viime vuosikymmenen todellisuutta, joka ei välittynyt tv-uutisista. Kuva Irakin sodan jälkimainingeista saa tässä fiktion kautta kierrätettynä paljon sävykkäämmät kasvot kuin rutinoiduissa uutisraporteissa.

Samalla tapahtumat havainnollistavat, ettei kysymys ole vain Irakin ja Yhdysvaltain voimasuhteista. Omat daavidit ja goljatit ovat tavallaan jatkuvasti ympärillä itsekunkin arjessa.

Erityisen hyvä veto on, että juonikuvion paljastavin aines hoituu teknisesti kaikkein heikoimmalla filmimateriaalilla. Se koostuu nuoren rivimiehen partioretkillä kännykällään kuvaamista tapahtumista.

Jämerän isänmaalliselle vääpeli evp:lle (Tommy Lee Jones) materiaalin näkeminen on kova paikka, sillä sen takana on hänen Irakissa sotinut poikansa. Äitinä herkistelevää Susan Sarandonia isompi rooli on nuorta rikosetsivää ja yksinhuoltajaa esittävällä Charlize Theronilla. Rikosetsivän ja poikaansa jäljittävän isän yhteiset tutkimukset muodostavat juonikuvion rungon.

Koruttoman arkinen sota-, perhe- ja rikosdraama on täynnä ajatuksella luotua hiljaista, elegistä voimaa.

In the Valley of Elah. Teema Fem perjantaina 16.3. klo 21.00, perjantaina 6.4. klo 23.27. Areena 14 päivää.