IPS/Jorge Luis Baños

Väestö ikääntyy ja kestävyysvaje kasvaa.

Hän pestautui tekemään sijaisuuksia valtiollisen aikakauslehden toimituksessa.

– Ei yksin rahan takia, haluan tuntea itseni hyödylliseksi.

Enrique López Oliva, 81, opetti uskontojen historiaa Havannan yliopistossa. Hän pääsi eläkkeelle vuonna 1998 ja saa eläkettä vajaat kymmenen euroa kuussa. Vuodesta 2008 hän on taas pitänyt satunnaisia kursseja yliopistolla.

Kuuban nykyinen asukasluku on 11,5 miljoonaa, ja joka viides on täyttänyt 60. Väestö on Latinalaisen Amerikan vanhinta.

– Tietenkin rahasta on pulaa, mutta pysyminen aktiivisena on minulle yhtä tärkeää. Opettamalla pääsen lähelle nuorta sukupolvea, ja se pakottaa minutkin opiskelemaan ja uudistumaan, López Oliva selittää.

Joka viides yli 60-vuotias

ILMOITUS

Väestöennusteiden valossa Kuubassa on tulevaisuudessa yhä enemmän iäkkäitä opettajia ja vähemmän nuoria opiskelijoita. Vuonna 2030 yli 60-vuotiaiden osuus nousee kolmannekseen väestöstä.

Kuuban nykyinen asukasluku on 11,5 miljoonaa, ja joka viides on täyttänyt 60. Väestö on Latinalaisen Amerikan vanhinta. Kuubalaisten keskimääräinen eliniänodote on 79,1 vuotta.

– Tarvitaan suuria muutoksia, sillä nykyinen taloutemme ei kestä väestön vanhenemista, López Oliva vakuuttaa.

Kuuban asukkaista liki 700 000 saa nyt eläkettä tai muuta sosiaalitukea, joka on keskimäärin vajaat kymmenen euroa kuussa. Taloudellisesti aktiivisen väestön osuus on laskussa, ja kestävyysvaje uhkaa. Taustalla ovat syntyvyyden aleneminen, eliniän piteneminen ja muuttotappio.

”Ei ongelma vaan saavutus”

Tasa-arvoasioihin erikoistunut tutkija Reina Fleitas muistuttaa, ettei väestön vanheneminen ole ongelma vaan saavutus.

– Jos yhteiskunta on panostanut väestön eliniänodotteen nostoon, sen luonnollinen seuraus on ikääntyneen väestön lisääntyminen. Laadukkaan vanhenemisen turvaaminen vaatii kuitenkin kestävää ja nykyistä suurempaa talouskasvua, hän pohtii.

Fleitas muistuttaa, että politiikassa pitää huomioida suuret vaihtelut vanhenevien ihmisten talous- ja terveystilanteessa. Myös sukupuoli vaikuttaa eriarvoisuutta lisäävästi ihmisten vanhetessa, hän jatkaa.

Eläkeikää nostettiin

Vuonna 2009 säädetty laki nosti naisten eläkeiän 60:een ja miesten 65 vuoteen. Täysi eläke edellyttää 30 vuoden työuraa. Laki myös mahdollisti työn tekemisen eläkkeelle siirtymisen jälkeen, kunhan tehtävä ei ole sama, josta eläköidyttiin.

Ikääntymiskysely vuodelta 2010 kertoo, että eläke on yli 60-vuotiaiden pääasiallinen tulonlähde. 80 prosenttia piti tulojaan riittämättöminä, vaikka mukaan laskettiin perheenjäsenten antama tuki.

Vuonna 2016 eläkeläisistä reilut 50 000 oli ryhtynyt tekemään työtä omaan laskuunsa. Itsensä työllistäminen tuli mahdolliseksi vuonna 2011, ja koko väestöstä siihen on ryhtynyt yli puoli miljoonaa.

Englanninkielinen versio