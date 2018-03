Lehtikuva/Filippo Monteforte

Kuolema on maailman tasa-arvoisin asia. Ei siinä mielessä, mitä tapahtuu sitä ennen, vaan mitä tapahtuu sen jälkeen. Maailmassa eriarvoisuus vallitsee usein katkeraan loppuun asti, mutta viimeisen sydämenlyönnin jälkeen jokainen meistä matkaa samalla tapaa kohti tuntematonta.

Kirjaimellisesti sydämen pettämiseen menehtyi Italian Serie A:ssa pelaavan Fiorentinan 31-vuotias topparikapteeni Davide Astori hänen kuoltuaan Udinese-peliä edeltävänä yönä hotellihuoneessaan. Sinällään ei ole ainutkertaista, että nuori huippu-urheilija menehtyy näin.

Kamerunin maajoukkuepelaaja Marc-Vivien Foé ja Sevillan lupaus Antonio Puerta menehtyivät molemmat sydämen pettämiseen kesken ottelun – Foe Confederations Cupin ottelussa vuonna 2003 ja Puerta La Ligan avausottelussa 2007. Autuaammille futiskentille vihreältä veralta vievät syyt ovatkin useimmiten sydänperäiset.

Kaikki kuoleman jälkeiselle päivälle kaavaillut Serie A:n ottelut peruttiin.

Tietysti muunlaisiakin selittäviä tekijöitä jalkapallokuolemille löytyy. Tälläkin vuosituhannella futisnuttu päällä on menehdytty muun muassa salamaniskuun, erilaisista syistä tulleisiin päävammoihin ja jopa niskan katkeamiseen epäonnistuneen maalituuletuksen jälkeen.

Davide Astori oli kiistatta erittäin hyvä jalkapalloilija, ja pelasi myös Italian maajoukkueessa neljäntoista ottelun verran. Kirkkaimmalle kansainväliselle tasolle hän ei kuitenkaan koskaan yltänyt, mutta kuolemallaan hän lunasti itselleen lipun ikimuistettavaksi jalkapallotaivaan tähdeksi. Toki tämä tapahtui tavalla, millä hän ei olisi varmasti halunnut itse sen tapahtuvan. Kaikista vähiten tätä kaikkea toivoi varmasti Astorin puoliso ja isättömäksi jäänyt kaksivuotias Vittoria-tytär.

ILMOITUS

Astorin muistoa kunnioitti koko jalkapalloileva maailma. Kaikki kuoleman jälkeiselle päivälle kaavaillut Serie A:n ottelut peruttiin. Niin Fiorentina kuin hänen entinen seuransa Cagliari poistivat käytöstä hänen pelinumeronsa 13. Ja kun Fiorentina pelasi ensimmäisen kerran Astorin kuoleman jälkeen viime sunnuntaina Beneventoa vastaan sarjaottelussa, koko peli pysäytettiin 13. peliminuutilla. Muitakin seremonioita järjestettiin, kun esimerkiksi viime viikolla pelattujen Mestareiden ja Euroopan liigan yhteydessä vietettiin minuutin mittainen hiljainen hetki.

Kuluneella viikolla futista on pelattu normaaliin malliin. Jalkapallokentille kuolee jatkossakin ihmisiä. Futista pidetään myös elämää suurempana asiana, mutta se myös pelastaa ihmisiä. Esimerkiksi Simon Kuper ja Stefan Szymanski osoittavat teoksessaan Why England lose, että kymmenessä eurooppalaisessa maassa itsemurhat vähenevät huomattavasti pelattaessa jalkapallon arvokisoja. Kaiken kauneutensa myötä Kuningas Jalkapallo antaa myös voimaa jatkaa eteenpäin.

Vakiorivillä katsotaan elämänuskoisesti Liverpoolin ja Watfordin kohteeseen neljä. Mestareiden Liigan paikan tavoitteluun keskittyvä kotijoukkue kärsi viikonloppuna 2–1-tappion Manchester Unitedille.

Kohuakin on Merseysidellä piisannut, koska todelliseen tähteyteen nousseen Mohamed Salahin ura Liverpoolissa voi jäädä kauden mittaiseksi. Peräti 160 miljoona euron hintalappua kantava egyptiläinen maaliruisku on Real Madridin kiikareissa. ”Pool” tekisi ainakin kovasti voittoa miehestä, koska hänestä maksettiin viime kesänä AS Romalle 42 miljoonaa euroa.

Viime aikoina myös Watford on pelannut hyvin ja ankkuroitunut sarjassa keskikastiin. Se pelaa paineettomassa tilassa ja saattaa siksi hyvinkin niistää Liverpoolilta yllätyspisteen ykköslähtökohdasta huolimatta.

Championshipin ykkönen, kiinalaisrahoilla porskuttava Wolverhampton on taapertanut viime aikoina. Hyvin todennäköisestä nousustaan huolimatta 4–1-tappio sarjakolmoselle Aston Villalle ei ole paras mahdollinen lähtokohta matsiin, kun vastassa on sarjapaikkansa puolesta taisteleva Burton Albion. Riittääkö mojovan pistesaaliin jo nyt keränneellä lusitaanipitoisella ”Wolvesilla” motivaatio sarjan loppuun asti? Siksikin kannattaa uhrata ykkösen lisäksi kakkonen tähän kohteeseen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 17.3. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(X), 1(X), 1(X), 1, 1(2), 1, 1(X), 2, 1(2), 1, 2, X.