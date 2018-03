Lehtikuva/Roni Lehti

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Petra Malin huomauttaa, että elinkustannukset pääkaupungissa ovat korkeammat kuin muualla maassa.

Vasemmistoliiton Helsingin kaupunginvaltuutettu Petra Malin vaatii naisvaltaisille aloille palkankorotuksia. Malin ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua allekirjoittivat eilen illalla valtuustoaloitteen, jossa Helsinkiä vaaditaan korottamaan alipalkattujen naisten ansioita.

– Helsinki on yksi suurimmista julkisen sektorin työnantajista, joten Helsingin palkkatasolla on suuri merkitys sukupuolten palkkatasa-arvoon Suomessa, Malin sanoo tiedotteessa.

Helsingin tulisi Malinin mukaan huomioida myös se, että elinkustannukset pääkaupungissa ovat korkeammat kuin muissa kaupungeissa.

– Samansuuruisesta palkasta jää Helsingissä asuinkustannusten jälkeen käteen huomattavasti vähemmän kuin muualla Suomessa. Pienipalkkaisella työntekijällä se voi tarkoittaa, ettei palkalla tule toimeen. Asetelma on kestämätön erityisesti, kun työnantajana on kaupunki, Malin sanoo.

Helsingissä on useilla naisvaltaisilla aloilla pulaa työntekijöistä. Viimeksi esiin nousi lastentarhanopettajien tilanne, kun selvisi, että pääkaupunkiseudun kunnat eivät kilpaile palkoilla lastentarhanopettajista.

– Oli yllätys, että ylipäätään voidaan pitää tarkoituksellisesti alhaalla alalla, jolla on huima pula työntekijöistä. Se on todella törkeää. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on yhteensä noin 600 virkaa täyttämättä, sanoi lastentarhanopettaja Tuovi Karppa Kansan Uutisten haastattelussa.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Petra Malin huomauttaa, että työntekijäpulaa on myös laitoshuoltajista ja sosiaalityöntekijöistä. Nämä alat ovat niin ikään naisvaltaisia.