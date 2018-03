jarno mela

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun hallituksen sote-esityksestä.

Eduskunnan on määrä äänestää hallituksen sote-esityksestä ennen kesää, mutta tulevien sote-keskusten asiakasmaksut ovat vielä täysin hämärän peitossa.

Laki tulevista asiakasmaksuista tulee eduskuntaan nimittäin vasta syksyllä, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

– Minusta se on aika iso asia, että me päätämme tästä valtavasta sote-uudistuksesta ilman, että me tiedämme, mitä tämä tulee maksamaan asiakkaalle, hän sanoo Kansan Uutisten haastattelussa.

Kaiken lisäksi asiakasmaksuista on määrä tulla merkittävä osa tulevien maakuntien rahoitusta. Asiakasmaksut perisi maakunta ja ne menisivät osaksi maakunnan kokonaisrahoitusta, hallituksen lakiesityksessä kirjoitetaan.

Pekonen pitää tilannetta pöyristyttävänä. Hän sanoo kysyneensä asiakasmaksuista jatkuvasti.

ILMOITUS

– Sekin on epäselvää, määritelläänkö asiakasmaksut valtakunnallisesti. Vai onko maakunnilla oikeus määritellä niitä, hän sanoo.

Hallituksen tavoitteena on saada sote-uudistuksella aikaan kolmen miljardin säästöt. Oppositio epäilee ja pelkää, että säästöt voivat syntyä vain korkeammilla asiakasmaksuilla kuin nykyisin.

– Meillä on jo tällä hetkellä pohjoismaisesti aika korkeat asiakasmaksut sote-palveluissa, Pekonen huomauttaa.

Ei takaisin nollapisteeseen

Vasemmistoliiton kielteinen kanta hallituksen sote-esitykseen on tullut selväksi. Pekonen haluaa painottaa, että kukaan ei halua palata pisteeseen nolla.

– Meidänkin mielestämme on todella tärkeätä, että sote-uudistus saataisiin maaliin. Tässä on kuitenkin niin isoja kysymysmerkkejä. Jos me avaamme nämä palvelut markkinoille, niitä ei pysty enää vetämään takaisin.

Hän sanoo, että vasemmistoliitolle kelpaa hyvin maakuntahallinto. Mutta toisin kuin hallitus, vasemmistoliitto haluaa maakunnille verotusoikeuden.

Pekonen huomauttaa, että uudistus on mahdollista tehdä vaiheittain toisin kuin hallitus nyt yrittää.

Aino-Kaisa Pekosen koko haastattelu on perjantaina ilmestyvässä Kansan Uutisissa. Siinä hän muun muassa avaa vasemmistoliiton sote-mallia tarkemmin.