Petr Horkyn ohjaama tšekki-dokumentti Tehtävä Venäjällä (The Russian Job, 2017) on hillitty, melkeinpä intiimi selvitys ruotsalaisen yritysjohtajan Bo Anderssonin lyhyestä pestistä legendaarisessa autokaupungissa Toljatissa.

Yhtiön nimi on AvtoVAZ ja se on suurimpia Venäjän valtion omistamia yrityksiä. Yhtiön tunnetuin tuote on Lada, jonka markkinaosuus Venäjällä on suuri.

Anderssonilla oli takanaan menestyksekäs ura suuryritysten leivissä (General Motors, GAZ-yhtymä), kun hänet vuonna 2013 palkattiin AvtoVAZin johtoon. Tavoitteena oli tuoda ”idän jätti” nykyaikaan ja siivittää se uuteen nousuun.

Anderssonin aikana irtisanottiin lähes puolet yhtiön väestä.

Toisin kävi. Sukset menivät ristiin osakkeenomistajien kanssa ja Andersson irtisanoutui tehtävästään helmikuussa 2016.

Tšekkidokumentti ei ota kantaa puolesta tai vastaan, lähestymistapa on neutraali ja hyvin toteava. Anderssoniin henkilöityvät johdon ja työntekijöiden väliset jännitteet tulevat silti selkeästi ilmi, mikä ei ole ihme.

Andersson ajoi tiukkaa saneerauspolitiikkaa, hänen aikanaan irtisanottiin (tai irtisanoutui) noin 30 000 työntekijää, lähes puolet yhtiön väestä.

Liian paljon liian nopeasti, oli yksi häneen kohdistetuista moitteista. Toinen se, ettei hänen katsottu toimissaan kunnioittaneen ihmisiä.

Työntekijäpuolen ääni tulee myös esiin, ja näkymistä ja näkemyksistä voi päätellä, että tietty isompi kulttuurinen kuilu oli alusta pitäen kuvassa mukana. Toki kuviosta voi löytää ainesta monenlaiselle spekulaatiolle.

Joka tapauksessa Anderssonin yritys pistää puhtia touhuun kovan kapitalismin metodeilla oli omanlaisensa miinaan astuminen – kuvaannollisella sanonnalla ei ole tarkoitus halventaa Anderssonin aiempaa sotilasuraa (majuri evp.).

Omasta mielestään hän epäonnistui, eikä olisi ottanut tehtävää vastaan, jos olisi tiennyt, mitä edessä on. Lievästi katkeran oloinen Andersson viittaa sanontaan, jonka mukaan Venäjällä ihmiset haluavat vallankumouksen, mutta mikään ei saa muuttua.

Dokumenttiprojekti:

Tehtävä Venäjällä

TV1 ma 12.3. klo 21.30, su 18.3. klo 12.40. Areena.