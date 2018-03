Mesopotamia eli Kaksoisvirranmaa on historialtaan rikas ja nykypäivältään rikkinäinen, sotien ja väkivallan repimä. Tänään alue tunnetaan Irakina. Zeva Oelbaumin ja Sabine Krayenbühlin ohjaama dokumentti Kirjeitä Bagdadista (Letters from Baghdad, 2016) kertoo ajasta ennen Irakin itsenäistymistä.

Lähi-idän nykyisten levottomuuksien siemen kylvettiin jo sata vuotta sitten, ja kaiken keskellä oli englantilainen monitoiminainen Gertrude Bell (1868–1926). Dokumentti antaa ymmärtää, että legendaksi nostettu T. E. Lawrence (”Arabien Lawrence”) oli Belliin verrattuna huomattavasti vähäpätöisempi vaikuttaja.

Bell syntyi vauraaseen sukuun. Hän menetti äitinsä kolmevuotiaana ja kiintyi voimakkaasti isäänsä. Historia ja itä vetivät häntä puoleensa, 1890-luvun alusta lähtien hän teki intensiivisiä tutkimusmatkoja Lähi- ja Keski-idässä. Bellin matkakirja Syyriasta noteerattiin vaikutusvaltaisilla tahoilla sekä idässä että koti-Englannissa.

Gertrude Bellin tietämykselle ja lahjakkuudelle oli käyttöä myös brittitiedustelussa.

Tietojen keruu ja lajittelu johtivat luontevasti siihen, että ensimmäisen maailmansodan sytyttyä Bellin tietämykselle ja lahjakkuudelle oli käyttöä myös brittitiedustelun parissa. Hän kohosi lopulta korkealle vaikutusvallan hierarkiassa, aina englantilaisten johdolla valtaan nostetun kuningas Faisalin lähipiiriin.

Dokumentti tarjoaa monessakin mielessä erittäin antoisan historian oppitunnin. Lähi-idän jatkuva kiehunta ja sen taustana oleva siirtomaavallan aika tarjoa-vat hyödyllistä perspektiiviä nykyisiin sotkuihin. Kuvaavasti Bellin vuoden 1920 lopulle päivätyn raportin yhdessä luvussa puhutaan kurdikysymyksestä.

Aikakauden naiseksi Bell kohosi ainutlaatuiseen asemaan, mutta naiseudestaan hän ei tehnyt numeroa. Suomessa puhutaan virkamiehestä, englannissa termi on civil servant, ja sellaisena Bell koki olevansa sukupuoleton. Muutamat yhteispotretit havainnollistavat Bellin ainoan naisen osan kymmenien miesten keskellä. Hän tunnustaa kokeneensa tuon osan joskus yksinäiseksi.

Dokumentti on toteutettu huolellisesti ja kiehtovasti. Rungon muodostavat otteet Bellin ja hänen läheistensä kirjeistä. Lukemattomat valokuvat ja filmipätkät syventävät aikamatkaa menneeseen maailmaan ja kaukomaiden eksotiikkaan. Lisäksi mukana on kokonaisuuteen luontevasti sopivia näyttelijöiden osuuksia. Bellin kirjeiden äänenä on Tilda Swinton.

Dok: Kirjeitä Bagdadista

Teema Fem su 11.3. klo 22.02. Areena.