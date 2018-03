Lehtikuva/Mandel Ngan

Väitetään ilmastonmuutosta voitavan vastustaa hienolla uudella teknologialla. Lisäksi tavallinen ihminen osaa käyttää uusia energiamuotoja, lajittelee jätteet ja on muutoinkin vastuuntuntoinen kuluttaja. ”Maailma pelastuu” laajan valistuksen toimin – väitetään.

Hiukan voisi olla skeptinen: kauppakeskukset ovat täynnä mitä eksoottisempia hedelmiä ja herkkuja, joita rahdataan joka puolelta maailmaa Suomeen. Kun ostamme esimerkiksi avokadohedelmän, tuemme välillisesti sitä ketjua, joka käyttää öljyä tai muuta fossiilista polttoainetta tuon tuotteen saamiseksi kaukaiseen Suomeen.

Minulla on tuttava perhe joilla suloinen nelivuotias tyttö, sanotaan häntä vaikka ”Veeraksi”. Tuo Veera on nuoresta iästään huolimatta käynyt jo vanhempiensa kanssa ainakin Thaimaassa ja Espanjassa. Lentomatkat ovat yksi suurimpia saastuttajia. Perheessä on uusi hybridiauto ympäristösyistä, silti vanha auto on yhä varalla.

Kaikki uusi ja hieno tekniikka valmistetaan yleensä ympäristöä kuluttavalla tavalla. Hätkähdyttävää on miten moninkertaisesti kaupan hyllyillä olevat tuotteet pakataan. Ei ole ihme, jos valtamerissä on puolen Euroopan kokoisia muoviroskien pyörteitä.

En väitä, että roskien lajittelussa tai niiden polttamisessa energialaitoksissa olisi jotain vikaa. Se on hieno juttu, kuten tietysti lisääntyvä valistuskin. Kontrasti on vain niin suuri minun nuoruuteeni. Muistan kun isosiskoni opetti, miten appelsiini kuoritaan oikeaoppisesti, kun niitä vihdoin 40-luvun lopussa saatiin Suomeen. 1950-luvulla Ruotsiin matkustamien oli jännittävä ulkomaanmatka.

Myös markkinoiden oma etu on ympäristönsuojelu. Syykin on selvä: kauppa käy huonosti aavikolla tai hautausmaalla.

Jos ilmastonmuutos etenee nykyistä vauhtia,niin se vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja sitä kautta globaaliin kaupankäyntiin. Kaaosmainen tilanne miljoonine ympäristöpakolaisineen ei olisi edullinen elinkeinoelämälle, se olisi pikemminkin kaiken loppu. Siinä mielessä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ilmastonmuutoksen kieltäminen on käsittämätöntä lyhytnäköisyy-dessään.

Onneksi USA:ssa on myös valistuneita ja vastuuntuntoisia yritysjohtajia, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti. Lisäksi kaikkialla maailmassa kehitetään uutta teknologiaa, jolla tilannetta yritetään korjata. Tuskin edes USA:ssa satsataan enää vanhanaikaiseen savupiipputeollisuuteen. Myös taiteilijat, tiedemiehet, ja demokraattiset poliitikot Yhdysvalloissa kantavat huolta esimerkiksi arktisten merien kohtalosta.

Globaalit ongelmat voidaan ratkaista vain globaalein keinoin, siinä mielessä olemme kaikki samassa veneessä.

Juha Kanninen

Tampere