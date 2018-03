Lehtikuva/Martti Kainulainen

Aseyhtiö Patria ajautui helmikuussa vähintäänkin erikoiseen vyyhtiin, kun suomalainen liikemies kuoli Ugandassa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig ei ole tyytyväinen hallituksen toimiin aseyhtiö Patrian ympärillä velloneessa kohussa. Helmikuussa suomalainen liikemies kuoli Keski-Afrikassa sijaitsevassa Ugandassa. Miehellä oli mukana Patrian esitteitä. Valtio omistaa enemmistön Patriasta.

Modig ihmettelee erityisesti omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Mika Lintilän (kesk.) ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) toimia.

– Vaikuttaa siltä, että Patrian tuotteiden esittelylupaa hyödyntämällä on yritetty päästä joihinkin neuvottelupöytiin. Patria ja valtiojohto ovat selittäneet tilanteen olleen yksittäistapaus. Patria on tehnyt asiasta selvityksen, ja kolme työntekijää on jättänyt yhtiön. Lintilä ja Sipilä ovat olleet tyytyväisiä tähän ja todenneet asian olevan loppuun käsitelty, Modig sanoo tiedotteessa.

Modig on jättänyt tapauksesta kirjallisen kysymyksen. Hän huomauttaa, että luottamus Patriaan on koetuksella kohun vuoksi. Muutama irtisanoutuminen ei ratkaise syntynyttä epäluottamusta, Modig sanoo.

– Hallituksella on työtä kansalaisten luottamuksen palauttamisessa Patrian toimintaan. Hallituksen on vaadittava laajaa ja yksityiskohtaista ulkopuolista selvitystä Ugandan tapahtumista, ja tämän selvityksen on oltava kansalaisten luettavissa.

ILMOITUS

Modig hämmästelee tiedotteessaan, että Ugandaan ei olisi mahdollista saada Suomesta asevientilupaa maan olosuhteiden vuoksi. Siitä huolimatta liikemiehelle oli annettu Patrian esitteitä.

Todella erikoinen vyyhti

Vähintäänkin erikoinen vyyhti sai alkunsa, kun liikemies kuoli Ugandassa. Hänellä oli hallussaan Patrian esitteitä, ja hänelle oli annettu mukaan Patrian allekirjoittama valtuuskirje. Patrian johto sanoi helmikuussa tiedotustilaisuudessa, että kirjeen antaminen oli yhtiön ”prosessien vastainen”.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä vaati Patrialta selvityksen tapauksesta. Sen jälkeen pääministeri Sipilä ilmoitti, että tapaus on loppuunkäsitelty hallituksen puolelta.

Ugandan viranomaiset tutkivat edelleen tapausta. Heidän mukaansa kuolleen liikemiehen elimistöstä löytyi ruumiinavauksessa kokaiinia ja hyönteismyrkkyä, kertoi Yle.