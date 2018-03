Making Movies/Inkeri Jäntti

Taivalkoskelainen sinfonista postapocalytista reindeergrindingchristabusingextremesotapakanafennoscandimetallia soittava Impaled Rektumin ensimmäinen festarikeikka on Norjassa.

Hevi reissu on kaikkien aikojen kallein kotimainen komedia ja sen huomaa. Viisi vuotta työstetyn käsikirjoituksen tarina on ehyt ja se tarjoaa hykerryttäviä herkkupaloja etenkin jokaiselle heviympyröissä aikaansa viettäneelle.

Merkittävää roolia esittävät pohjoiset maisemat, joille erittäin visuaalinen elokuva antaa niiden ansaitseman huomion. Kun keitokseen lisätään Lauri Porran tekemä musiikki, on lopputulos varsin onnistunut.

Uskottava maailmankuva

”Kyllä tuon kehtaa allekirjoittaa.”

Hevi reissu on aiemmin muun muassa musiikkivideoita tehneiden Jukka Vidgrenin ja Juuso Laation esikoisohjaus. He vastaavat myös käsikirjoituksesta.

– Haluttiin tehdä viihdyttävä komedia ja sympaattinen ja rakastettava kuvaus näistä jätkistä. Sellainen, että yleisö on messissä ja toivoo heidän onnistumistaan, Vidgren kertoo elokuvan taustoista.

Hevi reissussa ei naureta ihmisille vaan heidän kanssaan. Elokuvan vakuuttavuutta lisää se, että tekijät selvästi tuntevat aihepiirin. Välillä elokuvan katsominen onkin hauskaa hevibingoa.

– Jos haluaa tehdä uskottavan maailmankuvan, niin se vaatii yksityiskohtia. En tiedä, onko asioiden upottelu ollut kauhean tietoinen juttu, mutta se on tuntunut luonnolliselta. Asiat, joista pojat puhuu, mitä vaatteita heillä on tai mitä musaa he kuuntelevat, ovat linjassa hahmojen ja heidän soittamansa musan kanssa, Laatio sanoo.

On ehkä hieman yllättävä yhdistelmä, että esikoisohjaajat pääsivät tekemään suomalaisen elokuvahistorian suuriman budjetin komediaa. Mitenkään itsestään rahoitus ei kuitenkaan langennut.

– Kyllä siinä usko oli moneen kertaan koetuksella. Oli monta päätä käännettävänä, kun piti vakuuttaa, että pystytään tekemään elokuva ja siitä tulee hyvä. Kun jaksettiin vuositolkulla jauhaa, niin kai ne alkoivat olla sitä mieltä, että tästä ei päästä pois kuin antamalla niiden tehdä se elokuva, Vidgren nauraa.

Lopputulokseen ohjaajat ovat tyytyväisiä.

– Kyllä tuon kehtaa allekirjoittaa. Jännityksellä odotamme elokuvan saamaa palautetta, ja löytääkö ihmiset leffateatterihin, Vidgren toteaa.

Intohimona metallimusiikki

Elokuva rakentuu vähän ujon ja syrjäänvetäytyvän Turon ympärille, joka toimii Impaled Rektumin laulajana.

– Metallimusiikki on Turolle väylä, jota kautta hän rakentaa omaa identiteettiään. Se on intohimo, jonka kautta hän käsittelee ajatuksiaan, tunteitaan ja havaintoja maailmasta. Oli tärkeää omaksua se intohimo, jotta ymmärtää, mitä se tarkoittaa, miltä se tuntuu ja mistä siinä on kyse, kertoo Johannes Holopainen rooliin valmistautumisesta.

Poroteurastamon kellarissa pidettävät bänditreenit ovat Taivalkosken harvalukuisille hevareille henkireikä. Ihan vieras raskaan musiikin maailma ei Holopaiselle ollut.

– Teininä kuuntelin kyllä raskasta roikkia, mutta ihan näin mättökamaa en ollut ennen kuunnellut. Kuvittelin, että se ei olisi juttuni, mutta elokuvan myötä ymmärsin mistä siinä on kyse. Mielestäni siinä on paljon iloa, valoa ja huumoria ja siitä saa vapauttavaa voimantunnetta ja energiaa.

Identiteetin kulmakivi

Laulamiseen Holopainen haki vaikutteita katsomalla keikkataltiointeja.

– Minulla oli myös oma lauluvalmentaja EP Rautamaa, jonka tunneilla kävin. Hän opetti asennetta ja sitä, kuinka tärkeää laulussa on tunne ja ajatus. Niiden ollessa mukana saa myös koko kehon mukaan esiintymiseen. Siinä on ihan sama juttu kuin moshaamisessa, pitää olla jarruttelematta ja antaa mennä vaan. Löytää se demoni itsestä, Holopainen naurahtaa.

Hevi reissussa hiuksilla on suuri rooli. Elokuvan hyvin aidon näköiset peruukit on tehnyt käsin peruukkimestari Ari Haapaniemi.

– Hiukset ovat tietenkin Turon identiteetin kulmakivi. Rakastuin siihen tukkaan, ja siihen miltä se tuntui. Hiukset tekevät hevarin.

Laulamisen ja moshaamisen lisäksi Holopainen valmistautui rooliin opettelemalla Taivalkosken murteen. Elokuvan budjetti on näkynyt juuri siinä, että on ollut saatavilla sekä opettajia että aikaa harjoitella.

– On ollut suurenmoista, miten ohjaajat ovat antaneet meidän kasvaa tähän maailmaan ja rakastua tarinaan. Jukan ja Juuson tavassa katsoa maailmaa on aina ihmisyys ensin. Elokuvan yksi sanoma onkin vilpittömyys ja siihen uskominen.

Hevi reissun ensi-ilta on perjantaina 9.3.