Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kansan Uutisten uudessa juttusarjassa käydään läpi, mitkä asiat kotimaan politiikassa puhuttivat kuluneella viikolla.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Kyllä tällä viikolla tärkein asia oli hallituksen antama sote-uudistuksen niin sanottu valinnanvapauslaki. Se on valtava lakikokonaisuus, ja se on koko tämän kevään tärkein asia eduskunnassa. Se määrittää suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnan ja toimivuuden tulevaisuudessa. Torstaina siitä keskusteltiin pitkään kyselytunnilla, ja melkoista höykytystä se oli.

Julkisuudessa asiantuntijat ovat erittäin voimakkaasti tyrmänneet tämän esityksen. Siinä on paljon ongelmia. Yksi merkittävä on se, että asiantuntijoiden mukaan hallituksen markkinamalli tulee lisäämään terveydenhuollon kustannuksia miljardeilla. Samaan aikaan tarkoitus on säästää, joten lopputuloksena on se, että asiakasmaksut nousevat tai palveluita karsitaan. Se on kyllä myrkkyä pienituloisille, köyhille ja sairaille.

Kyllä kuohuttavin asia oli sote.

Mikä oli eduskunnan kuohuttavin asia tällä viikolla?

Kyllä se oli sote. Torstaina oli todella kuuma kyselytunti. Harmi vain, että sote-uudistuksen vastuuministeri Annika Saarikko (kesk.) ei ollut paikalla vastaamassa. Kysymyksiä kohdistettiin sitten valtiovarainministerille nimenomaan kansantalouden näkökulmasta.

Minkä parissa itse työskentelit eniten tällä viikolla?

Itse työskentelin eniten naisverkoston lakialoitteen raiskausmääritelmän muuttamiseksi parissa. Minulla on ollut siitä mediaesiintymisiä ja haastatteluita. Valmistelin puhetta pitkään ja selvitin asioita. Torstaina asia oli sitten salissa, ja siitä käytiin hyvä ja aika pitkä keskustelu. Kyllä se on ollut itselleni työllistävin asia.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Eduskunnassa on tällä viikolla ja vähän menneinä viikkoina ollut eri valiokunnissa käsittelyssä paljon erilaisia EU-asioita liittyen EMUn (Euroopan talous- ja rahaliitto) kehittämiseen. Ne ovat valtavan isoja rakenteellisia kysymyksiä, mihin suuntaan EMUa kehitetään. EU:sta on tullut erilaisia ehdotuksia rakenteellisiksi muutoksiksi, ja niitä käsitellään tällä hetkellä valiokunnissa. On kyse todella isoista ja tärkeistä asioista, mutta ne eivät näy kauheasti julkisuudessa.