Viime viikonvaihteen Lontoon-reissun jalkapallomatkailullinen aspekti uhkasi jäädä torsoksi, kun idän talvituulet laittoivat liikenteen ohella myös kaupungin futiskalenterit sekaisin. Alkuperäiseen suunnitelmaamme kuulunut AFC Wimbledonin kotiottelu peruttiin jäätyneen kentän vuoksi ja lauantaina Lontoon suunnan ainoaksi vaihtoehdoksi jäi Championshipin ottelu Millwall–Sunderland.

The Denin ottelusta jäi mieleen hyytävän sään ja perhekatsomossa nähtyjen kurkunleikkauseleiden ohella sarjajumboksi juuttuneen vierasjoukkue Sunderlandin apaattinen olemus. Tuskin kukaan olisi uskonut vuosi sitten, että ensi kaudella vastaavassa ottelussa tuolloin vielä sarjatasoa alempana pelannut Millwall on pelillisesti kuskin paikalla.

”Black Cats” johti ottelua tauolla Bryan Oviedon komealla kaukolaukauksella, mutta avausjakson viimeisellä vartilla nähty häivähdys rohkeammasta pelaamisesta tuhoutui Millwallin raivokkaaseen vyöryyn toisella 45-minuuttisella. Kotijoukkue voitti kaksinkamppailut ja prässäsi armotta korkealta Sunderlandin epävarmaa puolustusta.

Sunderland näyttää tällä hetkellä hengettömältä läjältä ylipalkattuja leipäpappeja.

Pelokas ja itseluottamuksensa menettänyt Sunderland vetäytyi kuoreensa ja sai lopulta olla tyytyväinen yhteen pisteeseen. Apatian ruumiillistuma oli kapteeni John O’Shea. Ex-ManU-pelaajan pallollinen taito ei enää riitä edes tälle tasolle. Paikalle saapunut 2 000 vieraskannattajan armada sai jälleen kerran tyytyä vierastasuriin, joten kynsien pureskelu jatkuu kevätkierroksille asti.

Sunderland putosi viime kaudella Valioliigasta jäätyään sarjan viimeiseksi. Eroa viimeisenä sarjapaikkansa säilyttäneeseen Watfordiin syntyi lopulta 16 pistettä. Mahalasku tiesi kymmenen kautta kestäneen yhtäjaksoisen Valioliiga-taipaleen päättymistä.

Sunderland ei ole koskaan ollut suurseura Valioliigassa, mutta sarjaporrasta alempana se kuuluu jättiläisten joukkoon. Sokkiputoamisen jälkeen oletusarvona oli pikainen paluu korkeimmalle sarjatasolle tai ainakin kamppailu aivan kärkisijojen tuntumassa.

Mustien Kissojen manageri Chris Coleman oli vielä kesällä 2016 juhlittu sankari Brittein saarilla, kun hän johdatti Walesin sensaatiomaisesti EM-kisojen välieriin. Mainen kunnia on kuitenkin usein katoavaista ja sen on huomannut myös Coleman. Vain puolitoista vuotta EM-triumfin jälkeen hän valmentaa itseluottamuksensa täydellisesti menettänyttä ja Championshipin jumbona majailevaa joukkuetta seurassa, joka on korviaan myöten veloissa.

Coleman tuli seuraan marraskuussa potkut saaneen Simon Graysonin tilalle, mutta pelastustalkoot eivät ole sujuneet maireissa merkeissä. Vaihdoksen jälkeen Sunderland on pelannut 18 ottelua, joista se on voittanut ainoastaan neljä.

Coleman saattaa tehdä keväällä kyseenalaista historiaa, sillä Sunderland on pelannut vain kerran kahta korkeinta sarjatasoa alempana 139-vuotisen historiansa aikana. Hän onkin puhunut viime aikoina julkisuudessa poikkeuksellisen avoimesti unettomista öistään ja sielua nakertavista iltapäivistä penkin päässä.

Sunderlandin omistaja, amerikkalaissijoittaja Ellis Short on yrittänyt löytää seuralle ostajaa jo lähes kaksi vuotta – tuloksetta. Velkaa on tällä hetkellä jo 110 miljoonaa puntaa.

Keskikenttäpelaaja Jack Rodwellin tapaus alleviivaa seuran surkuhupaista tilannetta. Manchester Citystä vuonna 2014 seuraan tullut Rodwell tienaa 70 000 puntaa viikossa, ja hänen sopimuksestaan puuttuu putoamispykälä, joka leikkaisi liigatason palkkaa 40 prosenttia. Sunderland ei ole päässyt Rodwellista eroon, ja tällä hetkellä mies istuu katsomossa odottelemassa siirtoa uuteen seuraan.

Myös muut palkkakulut ovat sarjatasoon nähden kohtuuttoman suuret. Valioliigasta putoavat joukkueet saavat joka vuosi niin sanotun sateenvarjorahan, joka oli Sunderlandin osalta kesällä 47 miljoonaa. Tästä rahasta suurin osa kuluu palkkojen maksamiseen ja velat kasvavat samalla koko ajan.

Kentällä Sunderland näyttää tällä hetkellä hengettömältä läjältä ylipalkattuja leipäpappeja, joilta puuttuu sydän taistella edes sarjassa säilymisen puolesta. Chris Colemanin piinapäivät jatkuvat siis pitkälle kevääseen asti. Ennuste ei näytä hyvältä.

