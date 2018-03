jarno mela

– Se on julkisuustemppu, kommentoi vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila sinisten käynnistämää selvitystä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Sinisten hyökkäys ay-liikettä vastaan ei herätä huolta vasemmistoliitossa. Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila tulkitsee sinisten käynnistämän selvityksen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta irtiotoksi muusta hallituksesta.

– Kannatus mataa puolessatoista prosentissa, niin jotain pitää tehdä, jotta saa huomiota ja näkyvyyttä. Se on julkisuustemppu, Uotila kuittaa selvityksen.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) kertoi maanantaina selvityksen käynnistämisestä. Selvitystä tekemään nimitettiin työeläkevakuuttajien ekonomisti Mauri Kotamäki. Aikaa Kotamäellä on tämän vuoden lokakuun loppuun asti.

”Vasemmistoliiton ei kannata lähteä tuollaisen julkisuustempun perässä enempää juoksemaan.”

Suuremmin Uotila ei halua selvitystä lähteä pohtimaan.

– Vasemmistoliiton ei kannata lähteä tuollaisen julkisuustempun perässä enempää juoksemaan.

Pääministeripuolue keskustasta elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi, ettei hanke ole tulossa hallituksen käsittelyyn.

Ralf Sundilta kovat moitteet

Suorasukaisemmin sinisten hanketta kommentoi keskusjärjestö STTK:n ekonomisti Ralf Sund. Sund sanoi Demokraatti-lehdessä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille on esityksenä ”röyhkeä ja pöljä”.

– Esityksellä rikottaisiin vakuutusperiaate, mikä Suomessa nyt on ansiosidonnaisessa ja eräissä muissakin sosiaaliturvissa. Maksua vastaan saat vakuutuksen, joka antaa tietyn turvan, Sund sanoi.

Siniset ei ole ensimmäinen puolue, joka on lähtenyt ajamaan muutosta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Oikeiston puolelta ajatus nousee silloin tällöin esiin. Esimerkiksi keskusta ajoi hyvin samanlaista muutosta vuosituhannen vaihteessa työreformillaan.

– Kun tiedetään, että ay-liikkeen ylläpitämällä sosiaalivakuutusjärjestelmällä ja järjestäytymisasteella on yhteys, niin kyllähän tässä nyt on piilotettuna kirveenä se, että tämä on järjestöpoliittinen hyökkäys. Tulkitsen, että tässä hyökätään peitellysti järjestäytymistä vastaan, Sund sanoi Demokraatille.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus edessä

Seuraava hallitus tulee saamaan eteensä sosiaaliturvan uudistuksen. Uotila sanookin, että siinä vasemmistoliitto tulee olemaan aktiivisesti mukana. Tavoitteena on byrokratian purkaminen, ihmisten kyykyttämisen vähentäminen ja suunta kohti perustuloa.

– Olemme oppositiossa optimistisia sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen suhteen, Uotila sanoo.

Vaikka hallituksen perustulokokeilu jääkin liian pieneksi ja vaatimattomaksi, Uotila toivoo sen hyödyntämistä jatkossa.

– Täytyy nostaa hattua hallitukselle, että se teki tämän kokeilun. Kyllä se antaa jotain eväitä.

Muutos yleisessä mielipiteessä ilahduttaa

Uotila huomauttaa, että viime vuosina yleisessä mielipiteessä on tapahtunut positiivinen muutos perustuloa kohtaan:

– Vasemmistoa lämmittää yleisen mielikuvan muuttuminen myönteisemmäksi.

Sosiaaliturvan uudistuksessa tulee huolehtia, että nykyinen nöyryyttävä, kyykyttävä, luukulta luukulle juoksuttava ja ihmisiä alistava järjestelmä muuttuu aidosti kannustavaksi ja ihmisarvon tunnustavaksi, Uotila sanoo.

– Silloin se tarkoittaa kyllä perustulossa eteenpäinmenoa. Mieluummin kannustetaan kuin kepitetään.