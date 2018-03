Lehtikuva/Jussi Nukari

Soste toivoo soten valmistuvan.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii soteuudistukseen liittyville rakennemuutokselle ja valinnanvapaudelle riittäviä siirtymäaikoja, jotta muutos on hallittu. Järjestö edellyttää, että maakuntien muutostukeen on varattava riittävästi voimavaroja.

Soste toivoo lisäksi, että sote- ja maakuntauudistus saadaan eteenpäin kevään eduskuntakäsittelyssä.

Järjestö korostaa lähettämässään tiedotteessa torstaina hallituksen julkistettua sote-esityksensä, että nykyinen pirstaleinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei turvaa perustuslain mukaisia riittäviä sote-palveluita kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta.

Olennaista on saada perusterveydenhuolto toimimaan.

Toteuttaako tavoitteet?

Sosten mielestä uudistus on tärkeä saada aikaan, muttei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä.

– Eduskunnan on huolellisesti arvioitava, toteuttaako sote-lakikokonaisuus valinnanvapauksineen uudistukselle asetetut tavoitteet hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta, palvelujen saatavuuden parantamisesta, integraation vahvistamisesta ja kustannusten nousun hillinnästä, varapääsihteeri Anne Knaapi toteaa.

– Jos näin ei käy, on mietittävä keinoja korjata esitystä.

Monimutkainen ja hajanainen

Sostessa arvioidaan, että sote-esityksen merkittävimmät ongelmat liittyvät edelleen järjestelmän monimutkaisuuteen, palveluketjujen pirstoutumiseen, maakuntien järjestämisvastuun toteuttamisen vaikeuksiin, asiakassetelien velvoittavuuteen, toimeenpanon aikataulujen kireyteen ja tietojärjestelmien keskeneräisyyteen.

Se mainitsee myös palveluntuottajien korvausperusteet, joilla on keskeinen merkitys osaoptimoinnin sekä ali- ja ylihoidon hillitsemiseen.

Sostessa katsotaan, että valinnanvapauden laajentamista on jatkettava rakenneuudistuksen jälkeen maakuntien päättämällä tavalla joustavasti mutta valtakunnallisella ohjauksella.

– Olennaista on saada perusterveydenhuolto toimimaan ja löytää tarkoituksenmukaisimmat tavat rakentaa asiakaslähtöistä integraatiota. Paukut on laitettava nyt tähän. Eriarvoisuus palvelujen saannissa on taltutettava, Knaapi painottaa.

Soste on yli 290 sosiaali- ja terveysalan järjestön ja yhteisön kattojärjestö.