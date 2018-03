Lastentarhanopettaja: ”Kiitoksella ei kaupassa käydä”

Tuovi Karppa 26-vuotias, asuu Espoossa

Kotoisin alun perin Valkeakoskelta

Opiskeli Tampereen yliopistossa, työskentelee

lastentarhanopettajana kolmatta vuotta. Vasemmistoliiton varajäsen Espoon varhaiskasvatusjaostossa.

Yllättikö alkuviikosta julkisuuteen tullut tieto yhteistyösopimuksesta, jonka mukaan pääkaupunkiseudun kunnat eivät kilpaile lastentarhanopettajista palkalla, lastentarhanopettaja Tuovi Karppa?

– Oli yllätys, että ylipäätään voidaan pitää tarkoituksellisesti alhaalla alalla, jolla on huima pula työntekijöistä. Se on todella törkeää. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on yhteensä noin 600 virkaa täyttämättä.

Miten töissä näkyy se, että palkat pidetään alhaalla?

– Se merkitsee henkilöstöpulaa ja lisäksi sitä, että porukka vaihtaa alaa. Esimerkiksi yliopistossa opiskelevat vaihtavat maisterivaiheessa luokanopettajan opintoihin tai kokonaan alaa, kun huomaavat, että palkka ei vastaa työn vaatimuksia.

Nyt pääkaupunkiseudulla maksetaan lastentarhanopettajalle palkkaa noin 2 300 euroa. Millainen palkka olisi riittävä?

– Nykyisellä työmäärällä, koulutuksella ja vastuulla 2 500–3 000.

Eikö sekin ole vähän?

– On, mutta ei ehkä ole järkevää heti kerralla pyytää tonnia. Tuskin sitä tulisi. Itse työskentelen nyt yksityisellä puolella, kun löysin sieltä mieleisen työnkuvan. Mutta ei sielläkään palkkataso ole juuri sen kummempi kuin kunnissa.

Mistä matala palkkataso kertoo?

– Siitä, että työtä ei arvosteta. Mielikuva on, että istumme hiekkalaatikon reunalla ja kerromme päivän kuulumiset. Ei ehkä tajuta, kuinka paljon vaikutamme lasten tulevaisuuteen esimerkiksi tunnistamalla oppimisvaikeuksia ja antamalla tukea oppimiseen. Ei ymmärretä, kuinka paljon on tehty jo ennen kuin lapsi menee kouluun.

Mutta eikö kuka tahansa pysty hoitamaan lapsia?

– Päiväkoteihin kriittisesti suhtautuvat eivät usein tiedä, mistä puhuvat. Varmasti osasyy matalaan palkkatasoon on sekin, että arvellaan kenen tahansa pystyvän tekemään tämän duunin ja että päiväkodissa tehdään samaa kuin kotona.

Miksi hakeuduit lastentarhanopettajaksi?

– Halusin tehdä jotain, josta on hyötyä ja vaikutuksia tulevaisuuteen. Halusin tehdä työtä, joka on arvokasta ja tärkeää. En halunnut mennä töihin pelkästään rahan takia, mutta silti haluaisin riittävän palkan. Kiitoksella ei kaupassa käydä.

Onko työ sitä mitä odotit?

– Se on huomattavasti raskaampaa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla lapset ovat monimuotoisia ja haasteellista.

