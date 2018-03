Lehtikuva/Vesa Moilanen

Li Andersson ja Paavo Arhinmäki esittävät taiteilija-apurahojen määrän lisäämistä.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Li Andersson ja Paavo Arhinmäki vaativat hallitusta lisäämään kevään kehysriihessä teattereiden, museoiden ja orkestereiden valtionosuuksiin 20 miljoonan euron lisärahoituksen vuosille 2019–2021. Samanlaista lisärahoitusta on esittänyt muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin taideneuvosto.

– Rahoituksen lisäämisen rinnalla tulee kehittää taiteilijoiden ansaintamalleja ja nykyaikaistaa sosiaaliturvaa erilaiset työn muodot huomioivaksi. Kyse ei ole pelkästään yksittäisistä taidelaitoksista, vaan päättäjien valmiudesta tunnistaa taiteen itseisarvo, Andersson sanoo tiedotteessa.

Andersson ja Arhinmäki huomauttavat, että taiteilijoiden apurahajärjestelmä on jäänyt pahasti jälkeen. Ne ovat kestoltaan usein lyhyitä ja niiden saaminen on erittäin kovan kilpailun takana. Tämä on merkittävä syy siihen, että eri selvitysten mukaan taiteilijoiden toimeentulo on muuta väestöä heikompaa.

– Taiteilija-apurahojen määrää on syytä lisätä. Näin ei tueta ainoastaan taiteilijoita, vaan taiteella on myös laajat työllisyys- ja alueelliset vaikutukset. Yksi sivistysvaltion tunnusmerkeistä on taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon tukeminen, Arhinmäki sanoo.

Taiteilijoiden eläketurva kuntoon

Vasemmistoliitto esitti marraskuussa julkaistussa vaihtoehtobudjetissaanniin sanottuja taiteilija-alliansseja, joiden tarkoituksena on luoda päteville freelancereille ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko työsuhteiden muodossa. Vastaavia on käytössä naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa.

– Monien ansioituneiden taiteilijoiden eläketurva on jäänyt vuosikymmenien aikana heikoksi. Taiteilijaeläkkeiden määrää tulisi nyt lisätä, kun suuret ikäluokat ovat eläkeiässä, Arhinmäki sanoo.

Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona kulttuurista ja taiteesta.