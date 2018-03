Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Tampereen uuden yliopiston ympärillä käytävä kiista syvenee. Yliopistoyhteisön mukaan yliopiston uusi johtosääntö on perustuslain vastainen, koska siinä rajataan perustuslaissa turvattua yliopistojen itsehallintoa.

Lainvastaisuudet tulivat ilmi yliopistoyhteisön julkisoikeuden professori Juha Lavapurolta sekä hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä pyytämistä lausunnoista. Niiden johdosta yhteisö teki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

– Hyvän hallinnon toteuttamiseksi, oikeusvarmuuden turvaamiseksi ja oikeudellisten soveltamisongelmien välttämiseksi on välttämätöntä, että Tampereen yliopiston hallitus korjaa johtosäännön lainvastaiset määräykset lainmukaisiksi, Mäenpää katsoo lausunnossaan.

”On ollut karmaisevaa nähdä, miten siirtymäkauden hallitus on kävellyt yliopiston itsehallinnon yli lainsäädännöstä välittämättä.”

Uudessa johtosäännössä on lainvastaisia kohtia muun muassa siinä, miten yliopiston hallitus nimetään ja kuka toimii yliopiston hallintoelimen puheenjohtajana.

Koko yhteisö mukana kantelussa

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa ovat mukana Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto, Tampereen yliopiston tieteentekijät, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ja Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys.

– Kantelu oikeusasiamiehelle oli ainoa vaihtoehto tässä tilanteessa. Yliopistoyhteisö on vaatinut lainvastaisuuksien poistamista asiakirjoista jo vuodesta 2016, kun Tampereen korkeakoulusäätiön perustamisasiakirjojen ensimmäiset luonnokset julkaistiin. Silti osa näistä kirjauksista päätyi myös helmikuussa hyväksyttyyn johtosääntöön, sanoo Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sanni Lehtinen tiedotteessa.

Tieteentekijöitä edustava tutkija Hanna Kuusela sanoo, että edessä voi olla myös tutkintapyynnön tekeminen poliisille siirtymäkauden hallituksen toiminnasta.

– On ollut karmaisevaa nähdä, miten siirtymäkauden hallitus on kävellyt yliopiston itsehallinnon yli lainsäädännöstä välittämättä. Yliopistojen itsehallintoa ei ole kirjattu perustuslakiin sattumalta, vaan itsehallinnon tarkoituksena on taata tutkimuksen riippumattomuus lyhytnäköisistä poliittisista suhdanteista ja trendeistä, Kuusela sanoo.

Myös kirjallinen kysymys tehty

Tampereen uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa toiminta ensi vuonna. Säätiöyliopisto syntyy, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistetään.

Helmikuun alussa yliopistoväki marssi ulos uuden yliopiston johtosäännön vuoksi.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Li Andersson ja Anna Kontula ovat tehneet siitä myös kirjallisen kysymyksen.