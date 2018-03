Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kokoomuksessa kiehunta sote- ja maakuntauudistuksen ympärillä jatkuu, mikä voi avata tietä sotehankkeen uudelleen arvioinnille myös hallituksessa.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo joutunut puolustuskannalle sote- ja maakuntauudistuksessa. Tänään maakuntia vastaan tykitti raskaalla kädellä Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) omassa blogissaan.

Vapaavuoren maakuntamallin suominta ei ole mikään uutinen. Hän on ollut suurten kaupunkien kapinaliikkeen kärkihahmo. Ajankohta sen sijaan on kiinnostava.

Hän hyökkää kolmen hallintotason mallia vastaan blogissaan välittömästi sen jälkeen, kun tomu alkaa laskeutua kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) irtioton jälkeen. Lepomäki on ilmoittanut, ettei hän aio äänestää soteuudistuksen puolesta.

Orpo unohtaa mainita, miten hallitus koplasi maakunnat ja valinnanvapauden yhteen.

Valtaa karkaa pormestarilta

Vapaavuori sitoo muodollisesti kommenttinsa poliittisten nuorisojohtajien argumentteihin vallan keskittymisestä.

ILMOITUS

Hän turvaa selustaansa ilmoittamalla olleensa itsekin monella pallilla. Nyt Helsingin pormestarina hän on herännyt siihen, että valtaa ei pitäisi keskittää hallituksen esittämällä tavalla. Vapaavuoren huoli on ymmärrettävä.

Helsingin budjetista lähtee noin 60 prosenttia. Käytännössä valta näistä rahoista siirtyy valtiolle, joka päättää maakuntien määrärahoista. Soten siirtyminen maakuntiin kaventaa väistämättä pormestarin kuten muidenkin kuntapäättäjien valtaa.

Orpon puolustuspuhe



Vapaavuoren visio on kasvattaa kaupunkien valtaa suhteessa valtioon. Tähän kuvioon maakunnat eivät mahdu.

Orpo myöntää MTV:n nettikolumnissaan tänään, että maakuntien nieleminen ei ole helppoa kokoomukselle.

– Nyt meidän tehtävämme on tehdä siitä mahdollisimman hyvä. Tärkeää on, että kunnille jää merkittävä rooli. Monet olisivat halunneet antaa maakunnille paljon myös muita kuntien tehtäviä, kuten sivistystoimen. Me emme, kirjoittaa Orpo.

Blogissaan Orpo kertaa sote- ja maakuntauudistuksen lyhyen historian eli miten tähän ratkaisuun päädyttiin. Monella viime hallituskaudella kokoomuksen Paula Risikon ja Laura Rädyn kanssa soteneuvottelupöydissä istuneella olisi varmasti toisenlainen näkökulma.

Orpo unohtaa myös mainita, miten maakunnat ja valinnanvapaus koplattiin hallituksessa yhteen, jotta hanke ylipäänsä etenisi.

Orpo piikittelee Lepomäelle

Orpo kirjoittaa, että: ”Matkalla on neuvoteltu lukemattomista yksityiskohdista. Jokaisessa vaiheessa olemme hakeneet eduskuntaryhmältä neuvottelumandaatin. Jokaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa.”

Viestin voi tulkita piikiksi Lepomäelle ja sote- ja maakuntauudistuksesta irtiottoa suunnittelevalle Hajallis Harkimolle (kok.) sekä mahdollisille muille. Mitään tavatontahan heidän irtiottonsa eivät ole poliittisessa historiassa: Stubbin hallituksen ministerit äänestivät viime kaudella omia esityksiään vastaan.

Viime viikonvaihteessa myös pääministeri Juha Sipilä vakuutteli Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että eduskunnassa ei ole mitään hätää soteuudistuksen etenemisessä. Kukin hallituspuolue pitää eduskuntaryhmänsä ruodussa.

Näinköhän on? Vapaavuoren kristallipallossa näkyy, että:

– Maakuntauudistushan kaatuu vielä kevään aikana, eikä maakuntavaaleja koskaan järjestetä!

Kustannukset kuriin perälaudalla

Orpo puolustaa kolumnissaan myös kokoomuksen lempilasta, valinnanvapautta. Hän uskoo, vastoin kuin asiantuntijat, että ”suomalaiset pk-yritykset pääsevät mukaan tarjoamaan palveluita”.

Kritiikkiin kustannusten karkaamisesta käsistä hän vastaa:

– Perälautana on leikkuri, joka viime kädessä pakottaa pitämään kulut kurissa. Jos yksi maakunta ei suoriudu tehtävistään, se voidaan liittää toiseen.

Sipilän tavoin hän vetoaa, että taloudelliset ongelmat ratkotaan pitkälti toimeenpanon yhteydessä. Orpokin siirtää vastuu maakunnille.