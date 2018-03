Thelma ja Louise (1991) oli teatterikierroksellaan suuri kassamenestys ja siitä on tullut kulttifilmi etenkin feministisissä piireissä.

Jennifer Townsendin ohjaama tuore dokumentti (Catching Sight of Thelma & Louise, 2017) kartoittaa elokuvaa sen aikoinaan voimakkaasti kokeneiden naisten muistikuvien ja nykyisten tuntemusten kautta. Muutama mieskin esittää näkemyksiään.

Callie Khouri sai alkuperäiskäsikirjoituksen Oscarin tarinasta, joka kertoo kahden naisen (Susan Sarandon ja Geena Davis) ystävyydestä, mutta myös eritoten suhteesta miehiin.

Dokumentin pääosin keski-ikäisten naisten näkemykset eivät rajoitu itse elokuvaan. Pintaan nousee naisten kokema miehinen vallankäyttö, alistaminen ja väkivalta eri muodoissaan, joko omakohtaisesti koettuna tai yleisemmällä tasolla, sosiaalisena ilmiönä.

Viime mainittu piirre on oleellinen, sillä leffan naiskaksikon kokemukset dramaattisen automatkan aikana ovat sekä amerikkalaista tarustoa että Hollywoodia korostuneimmillaan. Avaintermejä ovat vapauden kaipuu, aseet, autot, väkivalta ja seksi.

Monille haastatelluista Thelma ja Louise on aikoinaan ollut lähes terapeuttinen katsomiskokemus. Eräs kertoo jo vähän huvittuneena, miten heidän naisporukassaan huudettiin hurraata, kun pahisäijä pääsi hengestään naisen käden kautta. Kosto-mentaliteetti myös vilahtaa joidenkin haastateltujen puheissa.

Jotkut olivat kriittisiä moisen menon suhteen. Dokumentissa on pari otetta Margaret Carlsonin Time-lehdessä 24. kesäkuuta 1991 ilmestyneestä arviosta Is This What Feminism Is All About?.

Arviossaan Carlson kyseenalaistaa elokuvan naisnäkökulman ja sanoo, että itse asiassa Thelma ja Louise ovat vapaita käyttäytymään kuin miehet – tämä on enemmänkin elokuva jätkäkaveruksista, jotka toteuttavat miehisen fantasian, tykittää Carlson.

Näkemänsä pohjalta hän myös toteaa, että Hollywood on yhä miesten maailma – näkemys, joka lähes 30 vuotta myöhemmin on saanut tuekseen kulissien takaista faktaa ennen muuta #metoo-kampanjan myötä.

