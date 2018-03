Lehtikuva/Markku Ulander

Mielipidekyselyn mukaan 43 prosenttia suomalaisista kannattaa suursotaharjoituksen järjestämistä Suomessa.

Suomi ei ole tosiasiassa ollut pariin vuosikymmeneen puolueeton. Olemme Euroopan unionin jäsenmaa ja EU:n yhteisen puolustuksen innokkaimpia puuhamiehiä. Suomi on Naton rauhankumppani ja solmimme vuonna 2014 Naton kanssa niin sanotun isäntämaasopimuksen. Suomella on puolustusyhteistyösopimukset Ruotsin, Yhdysvaltojen, Britannian ja Saksan kanssa.

Viime vuosina on sotaretoriikka voimistunut. Sitä on johtanut Juha Sipilän (kesk.) hallituksen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.). Monikansallisia sotaharjoituksia on pidetty Suomen lähialueilla sekä maamme maa-, vesi- ja ilmatilassa.

Suomi sijaitsee idän ja lännen rajapinnassa. Jos Euroopassa syttyy suursota, Suomi on osapuolten taistelutanner. Tuhot ovat hirvittävät riippumatta siitä, kuka sodan voittaa. Maamme hävitystä eivät estä rauhankumppanuus, isäntämaasopimus eivätkä puolustusyhteistyösopimukset. Myös miljardien satsaaminen Hornetit korvaaviin hävittäjiin ovat turhaa rahantuhlausta.

Sotaretoriikan sijaan on vuonna 2018 puhuttava rauhasta.

Taito Taskinen

Kuopio