Minun kotini oli aikoinaan maalaisliittolainen, eli äiti ja isä kannattivat keskustan edeltäjää maalaisliittoa. Olen monesti miettinyt, että niissä opetuksissa, mitä äidiltä ja isältä saimme, oli paljon enemmän vasemmistolaisia arvoja kuin on esimerkiksi tämän päivän Suomen Keskustalla. Siitä huolimatta vanhempani kannattivat maalaisliittoa, koska kaikki muutkin sielläpäin niin tekivät. Maalaisliiton aatteessa oli silloin vielä alkiolaisuutta, joka sivuaa monelta osin vasemmistolaisuutta. Kokoomus oli heille yhtä suuri paha, kuin vasemmistokin.

Isän vanhin veli, joka asui Lapualla, oli vakaumuksellinen vasemmistolainen, joka pystyi aina perustelemaan mielipiteensä niin, että minäkin lapsena ymmärsin mitä hän tarkoitti. Isälle ja sedälle tuli usein jostakin olemattomasta asiasta isokin riita. Minulla oli aina hyvin ristiriitainen olo, kun en voinut olla isän kanssa samaa mieltä, kun setä oli mielestäni oikeassa.

Isän ja sedän riidoista huolimatta meille opetettiin oikeudenmukaisuuden periaate. Ajatus oli sama, mistä setä aina puhui. Ihminen ei saa olla itsekäs, vaan täytyy aina toimia niin, että hyvää riittää kaikille.

Ilmeisesti vasemmistolaisuus on rakennettu ihmiseen ihan luonnostaan.

Jos joskus ostettiin kaupasta jotakin sellaista hyvää, mitä kotona ei yleensä ollut, jaettiin se varmasti tasan kaikille. Vahvemmat tyytyivät siihen mukisematta, vaikka olisivat voineet käyttää tilannetta omaksi edukseen. Jos naapurilla oli pulaa jostakin ja meillä oli sitä, ilman muuta autettiin naapuria, eikä niistä pidetty ihmeemmin lukua.

Ilmeisesti vasemmistolaisuus on rakennettu ihmiseen ihan luonnostaan, koska minä en ainakaan sitä kotoa sillä nimellä varustettuna saanut. Ajatusmaailmani on ollut aina sopusoinnussa tasa-arvon periaatteiden kanssa. Nämä periaatteet ovat siirrettävissä vaikka kuinka isoihin kuvioihin, jos niin tahdotaan.

Niin kauan kuin vasemmistolaiset puolueet jaksavat taistella oikeudenmukaisuuden puolesta, meillä on toivoa. Ihmisten täytyisi oppia luottamaan siihen, minkä elävässä elämässä itse näkevät ja kokevat. Työväenluokan asemaa on pystytty kohentamaan vain silloin, kun vasemmistolla on ollut Suomessa voimaa.

Taina Inkeri Lehto

vasemmistoliitto

Vaasa