Ulosoton suojaosuudet viime vuoden tasolla

Palkasta, eläkkeestä, työttömyyskorvauksesta ja äitiyspäivärahasta voidaan ulosmitata pääsääntöisesti kolmasosa.

Sosiaaliavustukset ja -tuet, kuten asumistuki ja lapsilisät eivät ole ulosottokelpoisia. Palkasta ei mitata ulos, jos se on pienempi kuin suojaosuus.

Suojaosuus on 22,41 euroa päivässä velallisella itsellään ja 8,04 euroa velallisen elatuksen varassa olevalle esimerkiksi lapsen osalta.

Yksin elävän velallisen suojaosuus on 672,30 euroa kuukaudessa. Suojaosuus on 913,50 euroa, jos velallisen elatuksen varassa on yksi lapsi. Summa on 1 395,90, jos elätettäviä on kolme.

Tänä vuonna ulosmitataan arviolta yli miljardi euroa.