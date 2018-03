I am not Your Negro (2017) on sen verran ärjy nimi, ettei sitä ole ilmeisesti tohdittu suomentaa. Joka tapauksessa sana ”neekeri” kuullaan eri yhteyksissä satoja kertoja, mikä osaltaan kertoo siitä, miten painokkaasti poliittinen ulottuvuus voikaan kielessä ilmetä. Elokuvassa avainverbejä ovat leimata, alistaa ja hallita.

Amerikkalaisdokumentti sai juuri arvostetun englantilaisen Bafta-palkinnon vuoden parhaana dokumenttina, voittopokaali tuli myös Berliinin filmijuhlilla. Mitä todennäköisimmin leffa saa tulevissa Oscar-kisoissa pitkän dokumentin pystin.

Ohjaaja Rauol Peck on työstänyt kirjailija James Baldwinin (1924–1987) 30-sivuisen luonnoksen ja muun Baldwiniin eri tavoin liittyvän materiaalin pohjalta vaikuttavan historiikin. Lopussa kuultava kirjailijan näkemys on tavallaan koko jutun motto: historia ei ole menneisyyttä, se on nykyhetkeä – kannamme menneisyyttä mukanamme, olemme yhtä sen kanssa.

Baldwin halusi 1970-luvun lopulla kirjoittaa Yhdysvaltain historian kolmen murhatun ystävänsä ja kansalaisoikeusaktivistin (Medgar Evers, Malcolm X, Martin Luther King, Jr.) kohtaloiden kautta. Lähtökohtana oli kartoittaa mustien osaa sekä tuolloisessa amerikkalaisessa nykyhetkessä että Yhdysvaltain historiassa.

Ohjaaja Peck on oivaltavasti jatkanut Baldwinin kulkemaa tietä tähän päivään. Useiden väliotsakkeiden (Velanmaksua, Sankareita, Todistaja, Puhtaus, Mustien markkinat, En ole neekeri) alla dokumentista muotoutuu voimallinen esitys yhtä paljon amerikkalaisesta todellisuudesta kuin mustien (afroamerikkalaisten) osasta siinä.

Yhteys on elimellinen, Baldwinin mukaan tarina mustista Yhdysvalloissa on tarina Yhdysvalloista, eikä se ole kaunis tarina. Tältä pohjalta dokumenttiin rakentuu laajemman tason todistusvoimaisuutta siitä, mitä on olla alempiarvoinen ihminen.

Kokonaisuus on erittäin monipuolinen ja valaiseva, I Am Not Your Negro edustaa yhteiskuntakriittistä dokumenttielokuvaa parhaimmillaan. Mukana on runsaasti erilaista arkistomateriaalia, otteita Baldwinin esiintymisistä sekä kuvaavia näytteitä monista tunnetuista Hollywood-filmeistä.

Viihdeteollisuuden – ja sen sisällä varsinkin television – tajuntaa rappeuttavasta luonteesta Baldwin tekee osuvia ja yleispäteviä huomioita. Tässä suhteessa meininki on meilläkin ollut jo pitkään hyvin amerikkalaisvaikutteinen.

Kiehtovan ja tiivistunnelmaisen dokumentin Baldwinin kertojanääni kuuluu Samuel L. Jacksonille.

I am not Your Negro. Teema Fem su 4.3. klo 12.00. Areena.