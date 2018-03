Yle Kuvapalvelu

Kolmeosainen laadukas saksalainen minisarja NSU – Saksan uusnatsimurhat (Mitten in Deutschland: NSU, 2016) on uusinta parin vuoden takaa.

Tosipohjaisen sarjan keskiössä ovat uusnatsinuoret, joiden uskotaan tehneen runsaan vuosikymmenen aikana lukuisia rasistisia murhia. Teoista syytetystä keskuskolmikosta on elossa enää yksi, Beate Zschäpe (s. 1975). Hänelle vaadittiin viime syyskuun oikeudenkäynnissä elinkautista tuomiota.

Sarjaan on työstetty dynaamisin rajauksin ja siirroin dokumentinomaista (dokudraama) näyttöä tietystä ilmiöstä, sen ideologiasta ja käytännön toimintamenetelmistä. Aitouden vaikutelma on vahva.

Näemme tapahtumasarjan, jossa eräiden itäisen Saksan nuorten poliittinen ekstremismi kiehuu omassa pienessä kattilassaan kuin helvetinkone. Tapahtumien yhteiskuntahistoriallinen taustoitus (1990-luvun alku) toimii sekä yleisen että yksityisen tason osalta hyvin.

Episodimaisuus antaa tiukkaa potkua kronikkaan, jossa mennään todistusvoimaisesti vihan juurille. Saksalaissarja on kuin varoitushuuto siitä, miten raadolliseksi toiseuden (juutalaisuus, pakolaisuus, vasemmistolaisuus) halveksunta voikaan johtaa.

Väkivaltaiset purkaukset ”ei-arjalaisia” kohtaan on kuvattu suorasukaisella realismilla, ja hyvä niin, uusnatsien häijyn aggressiivisuuden näyttämisessä ei pidä arkailla. Porukan alakulttuuri (kännäily, alkeelliset musiikkimieltymykset, toisten ihmisarvoa alentavat pilkkariimit) tehdään myös tutuksi.

Tältä pohjalta ponnistavassa henkilökuvauksessa on luontevaa särmää. Ehkä kiinnostavin on kaunistelematta, mutta myös hillityllä empatialla kuvattu Beaten hahmo. Roolissa on erinomainen Anna Maria Mühe.

NSU – Saksan uusnatsimurhat. Osa 1/3: Syylliset. Teema Fem perjantaina 2.3. klo 22.00. Areena.