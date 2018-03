All Over Press

Kampanjointia Italian sunnuntain vaaleihin on hallinnut yksi asia: maahanmuuttajien syyttäminen kaikesta. Äärioikeiston kuoroon on yhtynyt myös paluun tehnyt Silvio Berlusconi.

Italian vaaleissa on kolme suurta: keskustavasemmiston liittoutuma, neljän oikeistopuolueen liittoutuma sekä populistinen Viiden tähden liike (M5S).

Jos gallupeihin on luottamista, selvä häviäjä on Matteo Renzin Demokraattisen puolueen johtama keskustavasemmisto, jolle on ennustettu 25–27 prosentin kannatusta.

Koomikko Beppe Grillon vetäydyttyä Viiden tähden liikkeen eturivistä on puolueen kärkiehdokas 31-vuotias Luigi di Maio. Puolue on gallupeissa keskimäärin pari prosenttiyksikköä edellä Renzin koalitiota.

”Italialaiset ensin”, kailottavat kampanjat.

Kärjessä porskuttaa 81-vuotiaan Silvio Berlusconin johtama oikeistoliittoutuma, jonka gallupkannatus on 36–38 prosenttia. Jos se saa vaaleissa hieman enemmän, se voi vaalitavan ansiosta saada yli puolet paikoista.

Koalitioiden ulkopuolella on Demokraattisesta puolueesta eronneiden muodostama Liberi e Uguali (Vapaat ja tasa-arvoiset) noin 6 prosentin kannatuksella.

ILMOITUS

Lisäksi vaaleihin osallistuu joukko pieniä puolueita, kuten radikaalin vasemmiston uusi yhteenliittymä Potere al Popolo (Valta kansalle) parin prosentin kannatuksella.

Miljoonat äänestäjät ovat jättäneet valintansa viime tippaan. Viimeiset gallupit ovat helmikuun puolivälistä, sillä kahtena viikkona ennen vaaleja ne ovat kiellettyjä.

Pohjoisen arkkirasistit

Kampanjoita on käyty poikkeuksellisen tympeässä ilmapiirissä. Kaiken ylitse on vyörynyt maahanmuuttajavastaisuus ja siihen liittyvä vain vaivoin tai ei lainkaan peitelty rasismi.

Alan markkinajohtaja on pitkään ollut Pohjoisen liitto (Lega Nord). Se syntyi 1990-luvulla ajamaan Pohjois-Italian separatismia, mutta yleinen äärioikeistolaisuus on noussut siinä hallitsevaksi.

Puolue hakee nyt kannatusta koko maassa siten, että sana ”pohjoinen” on pudotettu sen vaalilogosta kokonaan pois.

Muutama vuosi sitten yksi Pohjoisen liiton senaattoreista, Roberto Calderoli, kutsui mustaihoista naisministeriä Cecile Kyengeä ”orangiksi”. Puolue palkitsi Calderolin senaatin varapuhemiehen paikalla.

Tammikuussa yksi puolueen näkyvistä nimistä, Lombardian maakunnan johtoon ehdolla oleva Attilio Fontana pelotteli haastattelussa, että maahanmuuttajat ovat päättäneet vallata Italian ja ”pyyhkäistä valkoisen rodun tieltään”.

Pohjoisen liiton johtaja ja pääministeriehdokas Matteo Salvinin iskulause on ”Italialaiset ensin”. Hän julistaa, että maahanmuuttajat vievät työpaikat italialaisilta työläisiltä ja tuovat huumeet, rikollisuuden ja väkivallan maahan.

Berlusconin renessanssi

Itävallassa johtava keskustaoikeistolainen puolue muodosti hallituksen äärioikeiston kanssa. Italiassa ne liittoutuivat jo ennen vaaleja.

Oikeiston koalitiossa ovat Pohjoisen liitto ja Silvio Berlusconin Forza Italia sekä uusfasistien Fratelli d’Italia (Italian veljet) ja pienehkö kristillisdemokraattinen Noi con l’Italia (Me Italian kanssa).

Muutama vuosi sitten Berlusconi näytti menneisyyden mieheltä. Nyt hän on tehnyt hämmästyttävän paluun.

Berlusconi on johtanut oikeistoliittoutuman kampanjaa, vaikka hän itse ei voi edes olla ehdokkaana. Berlusconilla on korruptiotuomion takia ensi vuoteen ulottuva virkakielto.

Samasta syystä Berlusconista ei voi tulla myöskään pääministeriä, ainakaan vielä. Hän tosin on valittanut tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Mutta kuninkaantekijä Berlusconista voi tulla, ainakin jos Forza Italia saa koalition sisällä eniten ääniä. Gallupeissa Forza on saanut reilut 15 prosenttia ja Pohjoisen liitto vajaat 15 prosenttia.

Aiemmin Berlusconin vaaliase oli kommunismilla pelottelu. Kun tämä mörkö ei enää oikein vedä, on hänkin valinnut kohteekseen maahanmuuttajat. Berlusconi on sanonut, että islam on ”alempi uskonto”.

Berlusconin omistamassa mediassa pyöritetään samaa viestiä, esimerkiksi tv-ohjelma Viides kolonna raportoi yksinomaan maahantulijoiden tekemistä rikoksista.

Veljet uusfasistit

Oikeistokoalition sisällä Fratelli d’Italia (FdI) on uusfasismin suora perillinen. Sen kannatus on noin 6 prosenttia.

Italian veljiä johtaa sisko, 40-vuotias Giorgia Meloni.

Veljien edeltäjäpuolueita olivat Italian sosiaalinen liike MSI (1946–1995) sekä Kansallinen liitto (1995–2009). Jälkimmäinen suuntasi viime vuosikymmenellä Gianfranco Finin johdolla keskustaoikeistolaisen yleispuolueen suuntaan, mutta nyt puolue on palannut uusfasistisille juurilleen.

Uusfasismi on Italiassa nyt salonkikelpoisempaa kuin aikoihin. Samalla on kasvanut fasismin ajan Italiaan ja sen johtajaan Benito Mussoliniin kohdistuva nostalgia.

Myös Italian veljet on löytänyt maahanmuuttajista sopivan syntipukin.

Samoilla vesillä kalastelee vielä Viiden tähden liikekin.

Populistipuolue nousi tyhjästä yli 25 prosentin kannatukseen edellisissä, vuoden 2013 vaaleissa. Nyt sen nousukiito on tasaantunut. Puolue on epäonnistunut johdettavaksi saamissaan kaupungeissa, erityisesti Roomassa.

Viiden tähden liikkeeseen kanavoitui monenlaista tyytymättömyyttä. Separaattori on kuitenkin nostanut eniten pintaan äärioikeistoon vivahtavia kantoja.

Sammunut tähti Renzi

Hallituspuoluetta, keskustavasemmiston Demokraattista puoluetta (PD) uhkaa tappio. Se ei ole yhtynyt rasistiseen kilpalaulantaan, mutta kehuu, miten sisäministeri Marco Minniti on tehnyt Pohjois-Afrikan maiden kanssa sopimuksia siirtolaisten pysäyttämiseksi.

Muutama vuosi sitten PD:n johtajaa Matteo Renziä hypetettiin lähes Emmanuel Macronin tavoin Euroopan nousevana tähtenä. Renzi ei edelleenkään ole kuin 41-vuotias, mutta tähti ei enää juuri tuiki.

Puolueen sisällä Renzi on kärsinyt vallanhimostaan. Pääministerin paikan hän menetti hävittyään kansanäänestyksen perustuslain muuttamisesta joulukuussa 2016.

Vaikka PD jollain sopimuksella saisi yhä vaalien jälkeen pääministerin paikan, se tuskin olisi Renzi, vaan joko Minniti tai nykyinen pääministeri Paolo Gentiloni.

Pääministerinä Renzi toteutti leikkaus- ja vyönkiristyspolitiikkaa. Hän on vienyt sosiaalidemokraattien internationaaliin kuuluvaa puoluettaan yhä enemmän oikealle. Joukko vasemmistosiipeen kuuluvia – mukana entisiä puheenjohtajia – erosi puolueesta ja liittyi uuteen Liberi e Uguali -puolueeseen.

Taloutta taikurin hatusta

Pohjoisen liiton kunnallisvaaliehdokkaana ollut Luca Traini ampui tammikuussa Maceratassa kuutta afrikkalaistaustaista ihmistä. Pidätettäessä hän teki fasistitervehdyksen.

Tapaus ei suinkaan herättänyt oikeistoliittoutumassa huolta siitä, mihin maa on menossa. Päinvastoin, se teki uhreista syyllisiä.

Salvini syytti hallitusta Italian hukuttamisesta maahanmuuttajiin. Berlusconi kutsui maahanmuuttajia sosiaaliseksi aikapommiksi ja lupasi karkottaa 600 000 Italiaan neljän viime vuoden aikana saapuneesta 630 000 maahantulijasta.

Maahanmuuttajista on hyvä puhua, kun todellisiin ongelmiin kuten vaisusti elpyvään talouteen, nuorisotyöttömyyteen ja korruptioon ei ole vastauksia.

Ja se mitä tarjotaan, on kuin taikurin hatusta. Esimerkiksi Berlusconi lupaa toteuttaa tasaveron ja lakkauttaa kiinteistö- ja perintöverot, kaksinkertaistaa vähimmäiseläkkeen, toteuttaa tuhannen euron minimitulon kaikille sekä palauttaa liiran kansalliseksi valuutaksi, jolloin euro jäisi vain kansainvälistä kauppaa varten.