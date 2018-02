Lehtikuva/Markku Ulander

Työtaistelutoimet laajenevat maaliskuussa, jos sopimusta ei synny.

Akavan mukaan helmikuu 2018 jää historiaan koulutukseen ja osaamiseen perustuvassa Suomessa. Tänään keskiviikkona 28.2. ensimmäistä kertaa Suomen historiassa yliopistojen koko opetus- ja tutkimushenkilöstö, myös professorit, on lakossa.

Jumiutuneissa työehtosopimusneuvotteluissa noin 18 000 akavalaista yli 20 liitosta edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Työnantajat hylkäsivät valtakunnansovittelijan esityksen tiistaina. Työntekijäpuoli oli sen valmis hyväksymään.

Jukon puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan työnantajapuolen päätös hylätä sovintoesitys vaikuttaa kiistan ratkaisemiseen merkittävästi.

– On pelättävissä, että sama välinpitämättömyys näkyy Sivistystyönantajien asenteessa nuorten mahdollisuuteen rauhassa keskittyä ylioppilaskirjoituksiin. Henkilöstöjärjestöt olisivat olleet valmiita sopimaan ja jatkamaan kehittämistä yhdessä. Sivistystyönantajat ei halunnut antaa siihen mahdollisuutta. Ellei sopimusta synny, työtaistelutoimet laajenevat 14.3. alkaen seitsemään yliopistoon, Luukkainen toteaa.

14,2 miljardin kokoinen kysymys



Akava korostaa yliopistojen henkilökunnan osaamisen keskeistä merkitystä Suomen osaamiselle ja menestykselle. Viime kesänä tehdyn tutkimuksen mukaan yliopistojen vaikutus Suomen talouteen on arviolta 14,2 miljardia euroa. Arvioinnin toteutti skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd., joka on tehnyt vastaavia arviointeja aiemmin Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa.

– Akavan tavoitteena on osaava, menestyvä ja elinvoimainen Suomi. Lähtökohtanamme on, että korkeakoulutetut kokevat palkkauksen ja työehdot oikeudenmukaisina. Suomen taloudellinen tilanne on kohentunut huomattavasti. Miksi Suomen menestykselle ja osaamiselle keskeisten työntekijöiden pitäisi tyytyä huonompiin ehtoihin kuin liittokohtaisen kierroksen yleiseksi linjaksi on muodostunut, kysyy Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Yliopistojen ja korkeakoulujen rahoituksen turvaamisella sekä osaavalla henkilöstöllä on iso yhteiskunnallinen merkitys.

– Jos osaamista, koulutusta ja tutkimusta todella pidetään tärkeänä, sen rahoitus pidetään kunnossa. Pitää muistaa, että yliopistojenkin työntekijöihin kohdistui kilpailukykysopimuksen mukaisia työehtojen heikennyksiä, Fjäder huomauttaa.

Kaksi uutta lakkoa tulossa



Helsingin yliopiston henkilöstöä koskeva lakko alkoi keskiviikkona 28.2. kello 00.00 ja kestää 24 tuntia.

Toinen lakkovaroitus koskee yhden päivän lakkoa kuudessa yliopistossa ja näiden alaisissa harjoittelukouluissa 7.3. Jos ratkaisuun ei päästä ennen sitä, henkilöstö menisi lakkoon Aalto-yliopistossa, Hankenilla, Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Taideyliopistossa sekä Vaasan yliopistossa.

Kolmas lakkovaroitus koskee päivän lakkoa 14.3. seitsemässä yliopistossa ja näiden alaisissa harjoittelukouluissa. Lakko toteutettaisiin Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lapin yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa.