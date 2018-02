Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aikoo vauhdittaa sovittelussa olevia neuvotteluja ”merkittävillä tukitoimilla”, jotka on tarkoitus toteuttaa ensi viikolla, liitto tiedotti tiistaina.

– Valmistaudumme tuntuviin tukitoimiin, jotta valtakunnansovittelijan toimistossa oleviin työriitoihin saataisiin viimein ratkaisu. Perjantaina 2. maaliskuuta meillä on hallituksen päätös siitä, mikä ala ensi viikolla lähtee ensimmäisenä tukemaan sovittelun alla olevia sopimuksia, kertoo JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch.

Valtakunnansovittelijan toimistossa soviteltavana ovat tällä hetkellä yksityinen sosiaalipalveluala, yliopistot sekä yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset. JHL syyttää työnantajapuolta sopimishaluttomuudesta.

Karraschin mukaan JHL:n esittämät vaatimukset näillä aloilla ovat sangen kohtuullisia niin palkankorotusten kuin työehtojenkin osalta.

– JHL on monien ammattialojen liitto. Jäsenistön keskuudesta on tullut vahva viesti siitä, että pitkittyneet neuvottelut on saatava maaliin, ja että muut liiton jäsenet ovat valmiita antamaan tukensa tämän hyväksi. Meillä on käytössä yhteiskunnallisesti vaikuttavia aloja, joiden avulla voidaan lisätä painetta ratkaisujen syntymiseksi, Karrasch toteaa.

JHL:n julkisten alojen sopimuksia ovat esimerkiksi kuntien,valtion ja niiden virastojen sekä seurakuntien sopimukset. Yksityisten alojen sopimuksia se solmii muun muassa sosiaali- ja terveys, opetus-, liikenne- ja energia-aloilla.