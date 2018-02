Lehtikuva/Linda Manner

Sipilän hallituksen kovat linjaukset näkyvät. Pääministeri sanoi vuosi sitten, etteivät lasten pakkopalautukset mahdu hänen oikeustajuunsa. Nyt pakkopalautus uhkaa kolmea Suomessa syntynyttä lasta.

Loviisassa on syntynyt kansanliike, joka yrittää pelastaa seitsenhenkisen irakilaisperheen karkotuksen kuolemanvaaraan Irakiin. Loviisan Sanomien mukaan 2,5 vuotta sitten Suomeen saapunut Albu Muhamedin perhe määrättiin viime viikolla poistumaan välittömästi maasta. Perheen kolme nuorinta lasta on syntynyt Suomessa.

Pakkopalautus uhkaa perhettä viikon kuluttua.

Tiistaina kaupungin johto julkisti harvinaisen tuenilmaisun perheelle. Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien allekirjoittamassa kannanotossa ”Loviisan kaupunki ilmaisee tukensa irakilaistaustaiselle loviisalaisperheelle, jota uhkaa karkotus maasta”.

”Asetamme toivomme siihen, että asiasta vastaavat päätöksentekijät ja viranomaiset vielä kerran varmistavat, että kaikki asiaan liittyvät näkökohdat on huomioitu, mukaan lukien se miten vahvasti perhe on juurtunut Loviisaan ja elää yhteisessä arjessamme”, vetoomuksessa todetaan.

Loviisan kaupungin johto kiittää lisäksi kaupunkilaisia heidän osoittamastaan inhimillisyydestä.

”Yli 3 500 ihmistä Loviisasta ja muualta on vain muutamassa päivässä järjestäytynyt vastustaakseen seitsenlapsisen perheen karkottamista. Lapsista viisi puhuu suomea ja kolme nuorinta on syntynyt Suomessa”, kaupungin johto toteaa.

Loviisassa on noin 15 000 asukasta.

”Tällaista humanismia on hieno nähdä”, vetoomus jatkuu.

”Loviisassa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja on ilahduttavaa, että niin moni haluaa osallistua paikallisen perheen turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Tämä perhe mahtuu Loviisaan ja sillä on elämänsisältöä kaupungissamme.”

– Välillä pitää uskaltaa sanoa valtiolle päin, kun katsotaan, että aina ei mene ihan oikein, ja korottaa äänensä silloin, kun siihen on syytä, Oker-Blom kommentoi vetoomusta Ylelle.

Shiiamiliisin tappomääräys perheestä



Loviisan Sanomien mukaan perheen isä joutui pakenemaan puolisotilaallisen shiiamiliisin tappomääräystä. Hän ei suostunut kuljettamaan aseita ambulanssissaan ja osallistumaan sunnien tappamiseen. Shiiamiliisi oli uhannut tappaa perheen lapset kostoksi ja vanhin tytär yritettiinkin siepata, kun hän oli 9-vuotias.

Perheen paperiasioita viranomaisten suuntaan hoitava Timo Raivio on kertonut Loviisan Sanomissa Maahanmuuttoviraston käyttäneen käyttäneen perheen haastattelussa hakukoneyhtiön Googlen käännösohjelmaa.

”Sipilän hallituksen sydämetön linja”



Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö on muistuttanut, että loviisalainen perhe on vain yksi, joka kärsii ”Sipilän hallituksen sydämettömästä turvapaikkalinjasta”.

”Hallitus on sekä tiukentanut lakeja että oikeusavun saamista tavalla, joka uhkaa hädänalaisten oikeusturvan toteutumista. Sen lisäksi jostain syystä – todennäköisesti poliittisen paineen seurauksena – Suomen maahanmuuttovirasto tulkitsee lakejamme huomattavasti EU-maiden verrokkimaita kuten Saksaa ja Ruotsia tiukemmin”, Niinistö kirjoitti Facebookissa.

Enemmistö Irakista tulleista saa turvapaikan Ruotsissa ja Saksassa, mutta Suomessa vuonna 2016 osuus oli vain 24 prosenttia.

Kansan Uutiset kertoi oikeusapulain tiukennuksesta viime syyskuussa. Maksuttoman oikeusavustajan saa enää ”painavista syistä”. Monet turvapaikanhakijat ovat sen varassa, onnistuvatko he keräämään kolehdin maksulliseen tulkkiin.

Sipilän oikeustajuun ei mahtunut vuosi sitten



YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on kritisoinut Suomea siitä, että se käännyttää pakolaissopimusten hengen vastaisesti ”sisäisen paon” nimissä ihmisiä lähtömaihinsa ihmisoikeuksia rikkovalla tavalla.

Vuosi sitten pääministeri Juha Sipilä sanoi Afganistanin pakkopalautuksia koskevan keskustelun yhteydessä, ettei hänen oikeustajuunsa sopisi, jos palautuslennoilla on raskaana olevia naisia tai lapsia.

Viime viikolla julkaistussa vuosiraportissaan Amnesty International arvosteli Suomen turvapaikkapolitiikkaa.

– Turvapaikkapolitiikan kiristykset kasvattavat palautuskiellon loukkaamisen riskiä. Hallituksen tulisi selvittää kiristysten yhteisvaikutukset ja ryhtyä tarvittaviin toimiin oikeusturvan palauttamiseksi, Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson vaati.