Lehtikuva/Vladimir Simicek

Ammuttu toimittaja oli kirjoittanut veropetoksista, joihin liittyi vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Slovakialainen toimittaja Ján Kuciak, 27, ja hänen kihlattunsa Martina Kušnírová löydettiin sunnuntaina ammuttuina Velka Macan kaupungista, 50 kilometriä Bratislavasta itään.

Slovakian poliisijohtaja Tibor Gaspar sanoi maanantaina, että murhan motiivi todennäköisesti liittyy Kuciakin työhön.

Slovakian hallitus asetti miljoonan euron palkkion syyllisten löytämiseen johtavista vihjeistä. Pääministeri Robert Fico sanoi, että jos murha liittyi toimittajan työhön, on kyseessä ”ennen näkemätön hyökkäys Slovakian lehdistönvapautta ja demokratiaa vastaan”.

Motiivi todennäköisesti liittyi toimittajan työhön.

Kuciak työskenteli Aktuality.sk-nettimediassa ja keskittyi erityisesti veronkiertoa koskeviin uutisiin.

Kuciakin viimeinen juttu julkaistiin 9. helmikuuta, ja se käsitteli bratislavalaisen Five Stars Residence -luxusasuntojen yhtiön epäiltyjä verorikoksia.

Kuciak oli viime aikoina kirjoittanut myös epäilyistä, joiden mukaan Italian mafia on ollut varastamassa Itä-Slovakiaan suunnattuja EU:n tukirahoja.

Ilmoitti uhkailusta

Kuciak kertoi lokakuussa Facebookissa, että hän oli puolitoista kuukautta aikaisemmin ilmoittanut syyttäjälle saaneensa uhkaussoiton Five Stars Residenceen liittyvistä kirjoituksistaan.

Kuciakin mukaan uhkaaja oli asuntoyhtiössä mukana oleva liikemies Marian Kocner. Viime vuonna keskusrikospoliisi NAKA lopetti Kocneriin kohdistuneen verorikostutkinnan.

Five Stars Residence -asuntojen urakoitsija on liikemies Ladislav Bašternak. Myös häntä on tutkittu verorikosepäilyjen vuoksi.

Bašternakin kautta asuntoyhtiön sotkuisilla asioilla on kytkentä myös pääministeri Ficon Smer-puolueeseen, sillä puolueen kakkosmies, sisäministeri Robert Kalinak on tiettävästi merkittävä omistaja Bašternakin yhtiöissä.

Syksyllä murha Maltalla

Kuciakin murha on herättänyt järkytystä kautta Euroopan. Se on jo toinen merkittävä toimittajamurha EU-maassa lyhyen ajan sisällä. Lokakuussa surmattiin autopommilla Maltalla toimittaja Daphne Caruana Galizia, joka kirjoitti paikallisten johtavien poliitikkojen ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksistä.

Joulukuussa pidätettiin kolme miestä Caruanan murhan tekijöiksi epäiltyinä. Murhan tilaajasta ei ole toistaiseksi tietoa.

Kuciakin työnantaja Aktuality.sk kuuluu sveitsiläisen Ringierin ja saksalaisen Axel Springer -yhtiön yhdessä omistamaan, useissa itäisen Keski-Euroopan maissa toimivaan Ringier Axel Springer -mediayhtiöön.

Poliisijohtaja Gaspar lupasi maanantaina poliisin suojelevan muita Aktuality.sk:n työntekijöitä.