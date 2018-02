Lehtikuva/Martti Kainulainen

EU-tuomioistuimen Slovakiaa koskeva ratkaisu vei pohjan valinnanvapausmallille kaavaillulta käsittelyltä.

Koko oppositio – SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit – vaatii, että maan hallitus varmistaa etukäteen EU-komissiolta sote-uudistuksen valinnanvapauden yhteensopivuuden EU:n kilpailuoikeuden kanssa.

Valinnanvapausesityksen lausuntokierroksella muun muassa korkein hallinto-oikeus katsoi, että esitetty perusterveydenhuollon malli voi olla ristiriidassa EU:n kilpailuoikeudellisten valtiontukisäännösten kanssa ja että asia pitäisi notifioida EU-komissiolle ennen lakien eduskuntakäsittelyä varmuuden saamiseksi.

Nyt asiaan liittyvät riskit ovat opposition mielestä nousseet täysin uudelle tasolle EU-tuomioistuimen kumottua komission Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää koskevan ratkaisun. Juuri tuohon nyt kumottuun komission ratkaisuun hallitus pääosin osin nojautui perustellessaan, miksi valinnanvapausmallin notifiointi ei sen mielestä ollut välttämätöntä.

– On melkoinen syöksykierre hallituksen uskottavuudelle jos lakiesityksen perustelut muuttuvat, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistaminen pysyy. Etenkin kun hallitus on myöntänyt, että on olemassa riski vahingonkorvauksille tai jopa tarpeelle säätää lakeja uudestaan myöhemmin, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi jo viime viikolla.

”Hallitukselta hätäselityksiä”



Tuoreen EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen parhaat EU- ja kilpailuoikeuden asiantuntijat ovat todenneet, että ratkaisun valossa ehdotettuun valinnanvapausmalliin sisältyy suuria riskejä ja asiaan olisi ehdottomasti hankittava komission kanta.

ILMOITUS

Oppositiopuolueet muistuttavat, että mikäli komissio jälkikäteen katsoisi valinnanvapausmallin EU:n valtiontukisäännösten vastaiseksi, se voisi johtaa terveydenhuoltojärjestelmän syvään kriisiin, kun käyttöönotettua mallia pitäisi alkaa rakentaa uusiksi.

Oppositiopuolueet ovat kritisoineet valittua mallia ja näkevät siinä useita merkittäviä ongelmia.

EU-oikeudelliset ongelmat ovat kuitenkin niin vakava kysymys, että sitä ei niiden mielestä yksinkertaisesti huolellisessa lainvalmistelussa voida sivuuttaa. Hallitus on tarjonnut erilaisia hätäselityksiä, miksi se ei edelleenkään halua komission kantaa selvittää.

Mikään näistä ei kuitenkaan muuta sitä, että jos notifiointi jätetään tekemättä, otetaan erittäin suuria riskejä suomalaisten terveydenhoidon kustannuksella, oppositiopuolueet huomauttavat, vaativat hallitusta nyt asettamaan Suomen edun muiden tavoitteidensa edelle ja varmistamaan, ettei se ajan Suomen terveydenhuoltoa umpikujaan.