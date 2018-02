IPS/Mark Olalde

Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioista 10 mahtuu listalle, joka käsittää 19 maailman eriarvoisinta maata. Koko listan kärjessä on Etelä-Afrikka, YK:n kehitysohjelma UNDP kertoo.

Selvitys kattoi 29 Afrikan maata, joista on saatavilla tarvittavat tilastot. Niissä asuu 80 prosenttia maanosan väestöstä. Myönteistä oli se, että vuosina 1991–2011 tuloerot kutistuivat 17 maassa, joista parhaina mainitaan Norsunluurannikko, Mauritius ja Ruanda. Samaan aikaan tuloerot kasvoivat 12 valtiossa.

Kasvavien tuloerojen maat sijaitsevat pääasiassa eteläisessä ja Keski-Afrikassa. Niiden taloutta hallitsee heikosti työllistävä öljy- tai kaivosala tai maanomistus on erittäin epätasaisesti jakaantunut. Eriarvoisuus on vähäisempää monissa Länsi-Afrikan maissa, joissa maatalous on pientilavaltaista.

Eniten tuloerot kutistuivat Norsunluurannikolla, Mauritiuksella ja Ruandassa.

Englanninkielinen versio