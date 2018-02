Yle Kuvapalvelu

Pirkanmaan käräjäoikeus kielsi 30. marraskuuta 2017 päätöksellään uusnatsistiseksi luonnehditun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnan. Viikko sitten hovioikeus päätti toisin, toiminta saa jatkua.

Syksyn tapahtumia kuvataan norjalaisen Brennpunkt-ajankohtaisohjelman tuoreessa dokumentissa Rotusoturit (2018), joka paneutuu liikkeeseen laajemmin. Henrik Evertssonin ja Jörn Norströmin ohjaama tiimi seurasi liikettä kaksi vuotta tarkoituksena antaa sen itse valottaa ideologiaansa ja toimintaansa.

Tavoite on onnistunut hyvin. PVL tehdään lähemmin tutuksi avoimesti kameran edessä esiintyvien johtajiensa äänellä sekä erilaisten tilaisuuksien ja mielenosoitusten kautta. Tuloksena on pääpiirteissään ilmeisen luotettava kuva järjestöstä, joka on viime vuosina saanut runsaasti mediatilaa.

Meillä se on kiertynyt paljolti Jesse Torniaisen ympärille. Niin tässäkin, ja myös perustellusti. Torniainen on ollut liikkeen Suomen aluejohtaja ja uhrin kuolemaan johtaneen asema-aukion hyppypotkujutun tekijä. Tapaus-ta käsitellään myös norjalaisdokkarissa.

PVL:n aktiivisin toimija on Ruotsin osasto. Sillä sanotaan olevan noin 800 jäsentä, joista noin sata on aktiivisessa ytimessä. PVL:n Pohjolan johtajan Simon Lindbergin mielestä natsi on haukkumasana, joten he kutsuvat itseään kansallissosialisteiksi. Adolf Hitler on arvossaan (= poliittinen esikuva), samoin rodullinen puhtaus. Toinen johtohahmo Pär Öberg sanoo, että juutalaisten joukkotuhoon he eivät usko.

Haastattelija kommentoi: holokausti ei ole uskon asia, vaan tieteellinen fakta. Sana ”usko” on kuitenkin huomionarvoinen. Eräänlaisesta uskoon tulemisesta puhuu dokumentin uskomattomin hahmo, PVL:n kunniajäsen Vera Dredsson. Asiaa selittää hänen kasvuhistoriansa 1930–1940-lukujen Saksassa.

Samaa syntymävuosikertaa 1928 on useista viharikoksista tuomittu saksalainen alan ikoni Ursula Haversbeck. Kaksikon tapaamisessa nähdään, miten natsileidit ovat yhä iskussa.

Odotetusti PVL:n aatteellinen maailma osoittautuu äärettömän kapea-alaiseksi ja sotaisaksi. Mieleen tulevat omasta totuudestaan tiukasti kiinnipitävät fanaattiset lahkot. Kuvaavasti eräs PVL:n johtaja valistaa puhujapöntöstä kuulijoitaan näin: ”Me olemme oikeassa ja kaikki muut väärässä”.

